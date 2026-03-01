Manchester United na podium. Kapitalne wyniki Carricka [WIDEO]

17:15, 1. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Manchester United odwrócił losy meczu z Crystal Palace i wygrał starcie 28. kolejki. Dzięki temu zwycięstwu Czerwone Diabły awansowały na podium Premier League.

Michael Carrick i Benjamin Sesko (Manchester United - Crystal Palace)
News Images LTD/ Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick i Benjamin Sesko (Manchester United - Crystal Palace)

Manchester United znowu triumfuje. Carrick bezbłędny

Michael Carrick w kapitalnym stylu zastąpił Rubena Amorima i Darrena Fletchera. 44-latek w tę niedzielę poprowadził Manchester United po raz siódmy podczas swojej drugiej przygody w roli trenera Czerwonych Diabłów. I właśnie zaliczył szóste zwycięstwo, bez ani jednej porażki.

Manchester w 28. kolejce mierzył się z Crystal Palace. Niespodziewanie to Orły już w 4. minucie otworzyły wynik spotkania. Maxence Lacroix skorzystał z dogrania Brennana Johnsona i popisał się znakomitą główką. Senne Lammens nawet nie zareagował.

Natomiast w 56. minucie Lacroix popełnił faul w pojedynku z Matheusem Cunhą. Sędzia ukarał Francuza czerwoną kartką i wskazał na 11. metr. Rzut karny na gola zamienił Bruno Fernandes. Osiem minut później Portugalczyk kapitalnie dorzucił do Benjamina Seski, a ten bezbłędnym strzałem głową pokonał Deana Hendersona.

Manchester pokonał Crystal Palace 2:1 i z dorobkiem 51 punktów awansował na 3. miejsce. Natomiast podopieczni Olivera Glasnera mają na koncie 35 oczek i plasują się na 14. lokacie.

