Mason Mount w spotkaniu Manchester United - Burnley nabawił się kontuzji. Jak się okazuje, uraz Anglika nie był poważny. Pomocnik został zdjęty z boiska jedynie ze względów ostrożnościowych - donosi "CentreDevils".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mason Mount

Kontuzja Masona Mounta okazała się niegroźna

Manchester United tuż przed przerwą reprezentacyjną przełamał złą passę. Drużyna prowadzona przez Rubena Amorima zdołali sięgnąć po pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie, pokonując Burnley rezultatem 3:2. W trakcie spotkania jednak doszło do dwóch nieprzyjemnych sytuacji. Kontuzji nabawili się bowiem Matheus Cunha oraz Mason Mount.

Zdecydowanie gorzej wyglądała sytuacja Brazylijczyka, który miał pauzować nawet kilka miesięcy. Finalnie jednak jego uraz nie okazał się tak poważny. Tymczasem do tej pory nie pojawiały się w mediach informacje dotyczących stanu zdrowia Masona Mounta. Jednak przełomowe wieści przekazał „CentreDevils”. Otóż u Anglika też skończyło się jedynie na strachu.

Wspomniane źródło zaznacza, że od początku kontuzja Masona Mounta nie była poważna. Pomocnik został jedynie zdjęty z boiska ze względów ostrożnościowych. Wszystko, aby nie pogłębiać urazu. Anglik przeszedł już proces rehabilitacyjny, ale wciąż nie wiadomo, kiedy będziemy mogli go oglądać na boisku. A warto zaznaczyć, że w najbliższym meczu Manchester United podejmie Manchester City.

Mason Mount dotychczas rozegrał 50 spotkań w koszulce Czerwonych Diabłów. W tym czasie 36-krotny reprezentant Anglii zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców. Udało mu się także zaliczyć dwie asysty.