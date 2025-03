Manchester United ma gotową listę. Oni odejdą w lecie

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim i Tyrell Malacia

Manchester United pożegna sześciu graczy

Ruben Amorim nie notuje idealnego początku pracy na Old Trafford. Manchester United w 25 spotkaniach pod wodzą portugalskiego trenera zanotował tylko 11 zwycięstw i aż 10 porażek. Po 28 kolejkach Czerwone Diabły zajmują dopiero 15. lokatę i bliżej im do walki o utrzymanie niż o mistrzostwo. Ten sezon właściwie należy spisać na straty, więc w klubowych gabinetach już trwają przygotowania do następnych rozgrywek.

W lecie włodarze United chcą wzmocnić kadrę, jednak na razie nie dysponują odpowiednimi środkami. W ich pozyskaniu ma pomóc sprzedaż kilku piłkarzy, którzy nie mają przyszłości w czerwonej części Manchesteru. Na liście transferowej umieszczono pięciu zawodników – ta grupa ma pożegnać się ekipą Amorima po sezonie.

Kto znalazł się na wspomnianej liście? Marcus Rashford, Tyrell Malacia Anton, Jadon Sancho i Casemiro mogą odejść z Old Trafford, przekonuje Mirror Football. Manchester oczywiście liczy na definitywne pożegnanie z wyżej wymienionymi graczami. Natomiast w przypadku Christiana Eriksena, który również ma rozstać się z klubem, United nie zarobi ani grosza, ponieważ kontrakt Duńczyka po prostu wygasa 30 czerwca tego roku.