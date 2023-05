Źródło: The Athletic/Fabrizio Romano

Powodem absencji Marcela Sabitzera w ostatnim spotkaniu ligowym z Wolverhampton była poważna kontuzja łąkotki. Pomocnika Manchesteru United w tym sezonie już nie zobaczymy na boisku. A jak donosi Fabrizio Romano, pryszłość Austriaka na Old Trafford stoi pod znakiem zapytania.

Marcel Sabitzer nie był do dyspozycji trenera w ostatnim meczu ligowym

Powodem tego była poważna kontuzja, która wyklucza go z gry do końca sezonu

Pod znakiem zapytania stoi również przyszłość Austriaka w Manchesterze United

Marcel Sabitzer wypada z gry do końca sezonu

Marcel Sabitzer nie był do dyspozycji trenera w sobotnim meczu ligowym z Wolverhampton Wanderers (2:0). Jak donosi dziennik “The Athletic”, szczegółowe badania wykazały kontuzję łąkotki, która wyklucza go z gry do końca sezonu.

Manchester United jeszcze nie podjął decyzji w sprawie Marcela Sabitzera. Przyszłość Austriaka na Old Trafford stoi pod znakiem zapytania. Fabrizio Romano donosi, że w przyszłym tygodniu władze “Czerwonych Diabłów” spotkają się z Bayernem Monachium, aby omówić przyszłość piłkarza. 29-latek dobrze się czuje w Premier League i chciałby na stałe podpisać kontrakt z MU.

Były pomocnik RB Lipsk rozegrał 18 spotkań w barwach Manchesteru United. 69-krotny reprezentant swojego kraju w tym czasie zdobył trzy bramki oraz zanotował jedną asystę. Na Old Trafford zdążył już wywalczyć jedno trofeum – Carabao Cup.

