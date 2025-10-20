Real i Bayern chcą go latem? Schlotterbeck zdradza, co planuje zrobić

Nico Schlotterbeck to zawodnik łączony ostatnio z klubami takimi jak Bayern Monachium czy Real Madryt. Sam piłkarz w rozmowie ze Sky Sport Germany zabrał głos na ten temat.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressefotoagentur / Alamy Na zdjęciu: Nico Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck trafi do giganta? Jasny przekaz

Nico Schlotterbeck to 25-latek mający umowę z Borussią Dortmund do końca czerwca 2027 roku. Trudno jednak stwierdzić, że środkowy defensor wypełni swój kontrakt, bo chętnych na jego usługi nie brakuje. Ciekawe stanowisko wyraził sam zainteresowany.

– Zostało mi jeszcze ponad półtora roku kontraktu. Usiądę z Sebastianem Kehlem (dyrektorem sportowym Borussii – przyp. red.), opracuję plan i zobaczę, dokąd mnie zaprowadzi. Czuję się bardzo komfortowo w Dortmundzie i nie widzę problemu, żeby kontynuować karierę w tym klubie. Nie zmienia to jednak faktu, że przede mną bardzo ważna decyzja – mówił Schlotterbeck w rozmowie ze Sky Sport Germany.

22-krotny reprezentant Niemiec trafił do ekipy z Dortmundu w lipcu 2022 roku za 20 milionów euro. W tym sezonie piłkarz wystąpił jak dotąd w pięciu spotkaniach, spędzając na boisku blisko 400 minut.

Obecnie rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie 40 milionów euro. Jak na razie największymi sukcesami obrońcy są mistrzostwo Europy do lat 21 oraz Puchar Niemiec zdobyty z Freiburgiem U-19.

Tymczasem już w najbliższy weekend BVB zmierzy się w Bundeslidze z FC Koeln. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:30 w sobotę, 26 października. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od stycznia 2024 roku. Wówczas górą była Borussia, która wygrała aż czterema golami (4:0).

Czytaj więcej: Laporta nie wytrzymał po meczu z Gironą. Uderzył w sędziego Manzano!