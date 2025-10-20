Real i Bayern chcą go latem? Schlotterbeck zdradza, co planuje zrobić

13:06, 20. października 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Sky Sport Germany

Nico Schlotterbeck to zawodnik łączony ostatnio z klubami takimi jak Bayern Monachium czy Real Madryt. Sam piłkarz w rozmowie ze Sky Sport Germany zabrał głos na ten temat.

Nico Schlotterbeck
Obserwuj nas w
fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressefotoagentur / Alamy Na zdjęciu: Nico Schlotterbeck

Nico Schlotterbeck trafi do giganta? Jasny przekaz

Nico Schlotterbeck to 25-latek mający umowę z Borussią Dortmund do końca czerwca 2027 roku. Trudno jednak stwierdzić, że środkowy defensor wypełni swój kontrakt, bo chętnych na jego usługi nie brakuje. Ciekawe stanowisko wyraził sam zainteresowany.

– Zostało mi jeszcze ponad półtora roku kontraktu. Usiądę z Sebastianem Kehlem (dyrektorem sportowym Borussii – przyp. red.), opracuję plan i zobaczę, dokąd mnie zaprowadzi. Czuję się bardzo komfortowo w Dortmundzie i nie widzę problemu, żeby kontynuować karierę w tym klubie. Nie zmienia to jednak faktu, że przede mną bardzo ważna decyzja – mówił Schlotterbeck w rozmowie ze Sky Sport Germany.

22-krotny reprezentant Niemiec trafił do ekipy z Dortmundu w lipcu 2022 roku za 20 milionów euro. W tym sezonie piłkarz wystąpił jak dotąd w pięciu spotkaniach, spędzając na boisku blisko 400 minut.

POLECAMY TAKŻE

Florentino Perez
Real Madryt myśli o sprzedaży dwóch gwiazd. Chce zarobić 350 mln euro
Robert Lewandowski
Kane, Haaland i Mbappe miażdżą Lewandowskiego. Oto klasyfikacja Złotego Buta
Thibaut Courtois
Courtois nastraszył kibiców Realu. Wiadomo, czy zagra w El Clasico

Obecnie rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie 40 milionów euro. Jak na razie największymi sukcesami obrońcy są mistrzostwo Europy do lat 21 oraz Puchar Niemiec zdobyty z Freiburgiem U-19.

Tymczasem już w najbliższy weekend BVB zmierzy się w Bundeslidze z FC Koeln. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:30 w sobotę, 26 października. Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od stycznia 2024 roku. Wówczas górą była Borussia, która wygrała aż czterema golami (4:0).

Czytaj więcej: Laporta nie wytrzymał po meczu z Gironą. Uderzył w sędziego Manzano!