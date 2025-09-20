Manchester United pokonał Chelsea
Na sobotę został zaplanowany hit 5. kolejki rozgrywek Premier League. A w nim Manchester United przed własną publicznością podejmował Chelsea. Drużyny przystąpiły do tej rywalizacji z nadzieją na powrót na zwycięską ścieżkę. Czerwone Diabły w ostatnim meczu przegrali w derbach z Manchesterem City (0:3). The Blues natomiast w tygodniu uznali wyższość Bayernu Monachium w Lidze Mistrzów (1:3).
Rywalizacja na Old Trafford fatalnie rozpoczęła się dla gości. Chelsea już od piątej minuty musiała grać w osłabieniu po czerwonej kartce Roberta Sancheza. Chwilę później Manchester United objął prowadzenie, po tym jak na listę strzelców wpisał się Bruno Fernandes.
W 37. minucie trybuny Old Trafford znów oszalały. Tym razem do siatki trafił Casemiro, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym i wpakował futbolówkę do bramki. Radość Brazylijczyka długo nie trwała, ponieważ jeszcze przed przerwą został ukarany czerwoną kartkę. Drużyny zatem schodziły na przerwę w osłabieniach, ale to gospodarze byli w zdecydowanie lepszych nastrojach.
Druga odsłona rywalizacji nie stała na wysokim poziomie. Zmęczenie grą w osłabieniu bardzo szybko dało się w znaki. Manchester United nie musiał forsować tempa. Wynik stało po ich stronie. Chelsea natomiast kompletnie nie miała pomysłu jak złamać defensywę gospodarzy. W 80. minucie The Blues jednak strzelili gola kontaktowego, który był autorstwa Trevoha Chalobaha. Finalnie jednak gościom nie udało się odwrócić losów rywalizacji i trzy punkty trafiły do dorobku Czerwonych Diabłów.
Manchester United w kolejnym spotkaniu zmierzy się na wyjeździe z Brentfordem. Chelsea natomiast we wtorek zagra z Lincoln City w Pucharze Ligi Angielskiej.
Manchester United – Chelsea 2:1
Fernandes (14′), Casemiro (37′) – Chalobah (80′)