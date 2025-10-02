Manchester United może w niedalekiej przyszłości rozstać się z Rubenem Amorimem. Jak się okazuje, wytypowano już następcę Portugalczyka. Na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Cesc Fabregas - informuje "Corriere Como".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Cesc Fabregas zastąpi Rubena Amorima w Manchesterze United?

Manchester United w letnim okienku wydał mnóstwo pieniędzy na transfery. Wzmocnienia jednak nie poszły w parze z wynikami. Czerwone Diabły zaliczają kompromitujące wejście w sezon i coraz poważniej mówi się o rozstaniu z Rubenem Amorimem. Niewątpliwie najbliższy mecz ligowy z Sunderland może okazać się kluczowy dla przyszłości Portugalczyka na Old Trafford.

Bardzo ciekawe informacje docierają do nas z obozu Manchesteru United. Serwis „Corriere Como” poinformował, że Czerwone Diabły wytypowały już odpowiedniego trenera, który miałby zastąpić Rubena Amorima. Jak się okazuje, trop prowadzi do Serie A. A właściwie do Como. Klub z Premier League poważnie bierze pod uwagę zatrudnienie Cesca Fabregasa.

Manchester United ma być przekonany, że hiszpański szkoleniowiec jest odpowiednim człowiekiem, który może dowodzić projektem długofalowo. Niewątpliwie przyjście 38-latka na Old Trafford byłoby głośnym ruchem. Hiszpan w przeszłości jako piłkarz reprezentował barwy Arsenalu i Chelsea.

Cesc Fabregas siada na ławce trenerskiej Como od lipca 2024 roku. 38-latek poprowadził włoski zespół w 46. spotkaniach. Drużyna pod jego wodzą wygrała 17 meczów i poniosła tyle samo porażek.