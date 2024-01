Źródło: The Telegraph

Pep Guardiola ma niepodważalną pozycję w Manchesterze City. Jednak wielkimi krokami zbliża się do końca kontraktu, który wygasa w 2025 roku. "The Telegraph" uważa, że idealnym kandydatem do pracy na Etihad Stadium po erze Hiszpana byłby Ange Postecoglu.