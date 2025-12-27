Manchester City napotkał duże trudności. Niespodzianka była o krok [WIDEO]

fot. PA Images Na zdjęciu: Nottingham Forest - Manchester City

Manchester City kontynuuje zwycięską passę

Manchester City wszedł w ten sezon z problemami, ale ostatnie tygodnie w jego wykonaniu są fantastyczne. Udało się dogonić Arsenal i deptać tuż po piętach lidera Premier League. W sobotę Obywatele rywalizowali na wyjeździe z Nottingham Forest. Choć na papierze przeciwnik nie błyszczy, na pewno nie można było zaliczyć tego starcia do wygodnych.

W pierwszej połowie działo się niewiele. Zgodnie z oczekiwaniami przeważał Manchester City, ale zdecydowana większość strzałów na bramkę była blokowana przez obrońców. Odpowiedzieć starało się też Nottingham Forest, ale goście dobrze radzili sobie w defensywie.

Worek z bramkami otworzył się dopiero po zmianie stron. Najpierw uderzyła ekipa Pepa Guardioli – Rayan Cherki przytomnie zagrał do Tijjaniego Reijndersa, który wykończył akcję celnym strzałem. Kilka minut później było już 1-1, bowiem Nottingham Forest zaskoczyło szybko wyprowadzonym kontratakiem. Do siatki trafił Omari Hutchinson.

Manchester City mocno starał się o drugą bramkę, ale spore problemy sprawiał dobrze ustawiony blok obronny gospodarzy. Nottingham Forest dało się zaskoczyć dopiero w 83. minucie gry. Po wykonaniu rzutu rożnego piłka została wycofana do Cherkiego, który uderzył z okolic pola karnego. Jego trafienie zapewniło Obywatelom zwycięstwo i przynajmniej tymczasowy fotel lidera Premier League.