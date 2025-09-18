Man Utd ma kandydata na następcę Amorima. To legenda klubu

Ruben Amorim jest pod coraz większą presją w Manchesterze United. Następcą Portugalczyka może zostać Michael Carrick - stwierdził Rene Meulensteen w rozmowie z BetVictor.

Carrick kandydatem do zastąpienia Amorima

Ruben Amorim coraz mocniej odczuwa krytykę po serii słabych wyników Manchesteru United. Kibiców szczególnie zabolała dotkliwa porażka w derbach z City 0:3, przegrany finał Ligi Europy z Tottenhamem oraz sensacyjne odpadnięcie z Pucharu Ligi po meczu z czwartoligowym Grimsby Town. Choć władze klubu oficjalnie wciąż go wspierają, atmosfera wokół Portugalczyka staje się coraz bardziej napięta.

Zdaniem byłego trenera młodzieżowych drużyn Man United, Rene Meulensteena, naturalnym kandydatem na zastąpienie Amorima byłby Michael Carrick. Holender podkreślił, że były pomocnik dobrze zna Old Trafford, wielu piłkarzy oraz oczekiwania związane z prowadzeniem drużyny. – Michael Carrick to oczywisty wybór, jeśli United zdecyduje się na zmianę – powiedział Meulensteen.

Carrick miał już okazję prowadzić zespół jako tymczasowy szkoleniowiec po odejściu Mourinho i Solskjaera. W trzech spotkaniach zanotował dwa zwycięstwa i remis, pozostając niepokonanym. Później przez trzy lata pracował w Middlesbrough, gdzie w 136 meczach odniósł 63 zwycięstwa. Teraz, według wielu, mógłby wrócić na Old Trafford jako pierwszy trener.

Na razie Amorim wciąż pozostaje na stanowisku, ale bilans 18 porażek przy 17 zwycięstwach i 12 remisach nie działa na jego korzyść. Coraz głośniej mówi się, że cierpliwość kibiców i działaczy może się wkrótce wyczerpać.