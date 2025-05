Manchester United zmieni trenera?! Duże nazwisko może zastąpić Amorima

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Simone Inzaghi głównym kandydatem na następcę Amorima w Man United

Manchester United przegrał finał Ligi Europy z Tottenhamem (0:1). Tym samym Czerwone Diabły w przyszłym sezonie na pewno nie zagrają w europejskich pucharach. Jest to pierwszy taki przypadek od kampanii 2014/2015 oraz drugi od sezonu 1989/1990.

Fatalne wyniki w Premier League oraz brak awansu do Ligi Mistrzów zasiały wątpliwość, czy Ruben Amorim jest odpowiednią osobą na stanowisko menadżera Manchesteru United. Portugalczyk po finałowym meczu w Lidze Europy otwarcie zapowiedział, że jeśli zarząd tak nie uważa, to następnego dnia spakuje walizki i odejdzie. Natomiast jak zaznaczył, sam rezygnować nie zamierza.

Czy Manchester United powinien zwolnić Rubena Amorima? TAK

NIE TAK 62%

NIE 38% 26+ Votes

Na chwilę obecną nie wiadomo, jaką decyzję podejmą osoby decyzyjne w klubie z Old Trafford. Włoskie media a konkretnie La Gazzetta dello Sport dotarła do informacji, że pojawił się kandydat, który mógłby zastąpić Rubena Amorima. Jeśli 40-latek zostanie zwolniony, to w jego miejsce mógłby zostać zatrudniony Simone Inzaghi. Włoch ma być faworytem do roli nowego menadżera Czerwonych Diabłów.

To już nie pierwszy raz gdy Inzaghi przymierzany jest do przejęcia sterów 20-krotnego mistrza Anglii. W przeszłości gdy klub szukał następcy Erika ten Haga, nazwisko opiekuna Interu Mediolan również pojawiało się w medialnych spekulacjach.

Inzaghi pracuje w Interze Mediolan od 2021 roku i podczas swojej kadencji sięgnął z klubem m.in. po mistrzostwo Włoch. W 2023 roku doprowadził Nerazzurrich także do finału Ligi Mistrzów, co powtórzył w obecnej kampanii. Łącznie prowadził zespół w 215 meczach, a jego bilans to 140 zwycięstw, 41 remisów i 34 porażki.