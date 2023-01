Pressfocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag wskazał o co w Premier League powalczy Manchester United. Zdaniem Holendra nie należy mieć zbyt dużych oczekiwań.

Manchester United imponuje serią zwycięstw

Czerwone Diabły gonią podium tabeli Premier League

Erik ten Hag uważa, że jego zespół wciąż jest za angielskimi potęgami

Manchester United skupiony na awansie do Ligi Mistrzów

Manchester United wygrał siedem meczów z rzędu. Dzięki tej świetnej serii bez porażki, Czerwone Diabły awansowały do kolejnych rund w krajowych pucharach. W Premier League są zaś na czwartym miejscu, z coraz mniejszą stratą do podium. Erik ten Hag ostudził głowę kibiców Manchesteru United, którzy spodziewają się gry o coś więcej w bieżącej kampanii.

– Myślę, że powinniśmy być usatysfakcjonowani, jeśli chodzi o to, w jakim miejscu jesteśmy i biorąc pod uwagę potknięcia na początku sezonu. Nie jesteśmy jeszcze na takim etapie, aby nawiązać rywalizację z Manchesterem City. Nadal postrzegam to jako zbyt duży krok. Spodziewam się też, że Liverpool szybko wróci do gry. Postrzegam ich razem z Manchesterem City jako dwie drużyny do pokonania w Anglii. Jest też Arsenal, który ma świetny sezon i już jest daleko, jeśli chodzi o miejsce w tabeli – wytłumaczył holenderski szkoleniowiec, podkreślając, że Manchester United jest za trzema angielskimi gigantami. Co jest zatem celem jego zespołu?

– Musimy walczyć z Chelsea, Newcastle United i Tottenhamem Hotspur o bilet do Ligi Mistrzów. Rywalizacja jest ogromna. Celem klubu jest ponowna gra w Lidze Mistrzów. To zawsze powinien być nasz cel. Jeśli to osiągniemy, to będzie to nasze małe mistrzostwo – twierdzi trener Manchesteru United, który przed sobą ma derbowe starcie z mistrzem Anglii oraz konfrontację z Arsenalem.

