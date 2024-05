Man United skorzysta z okazji? Umieścili na liście życzeń zwolnionego trenera

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sir Jim Ratcliffe

Man Utd może zatrudnić Mauricio Pochettino

Manchester United, mimo że wciąż prowadzony przez Erika ten Haga przygląda się dostępnym opcjom na przyszły sezon. Czerwone Diabły mogą wykorzystać ogromną szansę, aby zatrudnić trenera, o którym w klubie mówiono w przeszłości. We wtorek wieczorem Chelsea poinformowała o rozstaniu z Mauricio Pochettino. Argentyńczyk według portalu Manchester Evening News stał się faworytem do objęcia posady menadżera klubu z Old Trafford.

Ten sam portal uważa, że współwłaściciel Manchester United firma INEOS umieściła Mauricio Pochettino wysoko na liście życzeń ewentualnych następców holenderskiego trenera. Sir Jim Ratcliffe w 2022 roku próbował sprowadzić 52-latka do Nicei, której również jest właścicielem. Urodzony w Murphy w Argentynie menadżer w przeszłości na łamach dziennika Marca wspominał, że w 2022 roku był blisko pracy na Old Trafford. Ostatecznie zamiast niego Czerwone Diabły wybrały Erika ten Haga.

Pochettino w trakcie swojej kariery prowadził m.in. Tottenham, Paris Saint-Germain i Chelsea. Wcześniej pracował w Southampton oraz Espanyolu. Największe sukcesy osiągał w pracy we Francji, gdzie sięgnął po mistrzostwo, puchar oraz superpuchar kraju. Ponadto doprowadził Tottenham do finału Ligi Mistrzów w sezonie 2018/2019.

Obecny sezon Chelsea pod wodzą Pochettino zakończyła na 6. miejscu w Premier League. Dodatkowo The Blues byli finalistami Pucharu Ligi Angielskiej. Na ostateczne rozstrzygnięcie o tym, w jakich europejskich rozgrywkach będą grać w przyszłej kampanii, muszą poczekać do finału Pucharu Anglii. Jeśli Man City wygra, Chelsea wystąpi w Lidze Europy, zaś w przypadku triumfu Man United zagrają w Lidze Konferencji.