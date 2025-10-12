Manchester United i Ruben Amorim to jeden z palących tematów w Anglii. Posada szkoleniowca wydaje się zagrożona. Roy Keane w rozmowie z The Overlap zdradził, kogo widziałby w roli trenera Czerwonych Diabłów.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Roy Keane

Chciałbym zobaczyć Diego Simeone w Man United – mówi Keane

Manchester United od czasów Sir Alexa Fergusona nie potrafi znaleźć menadżera, który nawiążę do najlepszych czasów Czerwonych Diabłów. Z pracą na Old Trafford nie poradzili sobie m.in. Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer czy Louis van Gaal. Aktualnie od listopada ubiegłego roku za wyniki odpowiada Ruben Amorim. Portugalczyk w roli trenera zastąpił zwolnionego Erika ten Haga.

Kadencja 40-letniego szkoleniowca nie przebiega po jego myśli. W 50 meczach odniósł tylko 20 zwycięstw, 9 razy remisował i aż 21 razy przegrał. Ponadto eksperci krytycznie wypowiadają się odnośnie systemu gry, jaki stara się wprowadzić Amorim. Mimo to były opiekun Sportingu CP cieszy się dużym zaufaniem Sir Jima Ratcliffe’a, czyli właściciela Czerwonych Diabłów.

Niemniej jednak media często łączą z klubem nowego trenera. Swojego wymarzonego kandydata w rozmowie z The Overlap zdradził Roy Keane. Były piłkarz Man United zdradził, że chciałby zobaczyć na stanowisku trenera Diego Simeone, czyli szkoleniowca Atletico Madryt.

– Chciałbym zobaczyć Diego Simeone jako trenera Manchesteru United. Wprowadziłby tam pozytywne zamieszanie. Widzieliśmy Atletico kilka tygodni temu przeciwko Liverpoolowi (3:2) – drużyna nie jest już tak mocna jak kilka lat temu, ale wciąż ma w sobie ducha walki. Tego wieczoru Simeone został wyrzucony z boiska. Chciałbym kogoś z taką osobowością – powiedział Roy Keane w rozmowie z The Overlap.

Simeone pracuje w Atletico Madryt od grudnia 2011 roku. W tym czasie sięgnął po dwa mistrzostwa Hiszpanii, dwie Ligi Europy i dwa Superpuchary Hiszpanii. Drużynę prowadził jak dotąd w 748 meczach, z których wygrał 441 spotkań.