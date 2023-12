fot. Imago / John Walton Na zdjęciu: Cole Palmer

Chelsea wygrała w sobotę ósme spotkanie w sezonie

Świetną partię w szeregach The Blues rozegrał Cole Palmer

21-latek zdobył dwie bramki i zaliczył asystę

Chelsea zakończyła 2023 rok z wygraną

Chelsea przystępowała do sobotniego spotkania po zwycięstwie nad Crystal Palace (2:1). Jednocześnie ekipa ze Stamford Bridge miała zamiar odnieść kolejne zwycięstwo w tej kampanii, dzięki czemu mogła się zbliżyć do Newcastle United w ligowej klasyfikacji. Na drodze stołecznej ekipy stanął beniaminek Luton Town. Pierwszy gol padł już w 12. minucie. W roli głównej wystąpił Cole Palmer. 21-latek wykorzystał nieporadność defensywy rywali.

Koncert Cole’a Palmera. Chelsea ogrywa Luton

Na jednym trafieniu jednak Chelsea nie poprzestała. Jeszcze przed przerwą The Blues zdobyli bramkę na 2:0 za sprawą Noniego Madueke. Po zmianie stron Palmer dołożył jeszcze jednego gola i wydawało się, że losy rywalizacji zostały rozstrzygnięte. Niemniej w końcówce meczu Luton Town zdobył dwie bramki. Pierwszego gola strzelił Ross Barkley, a kontaktowe trafienie zaliczył Elijah Adebayo. Finalnie to było wszystko, na co było stać gospodarzy.

