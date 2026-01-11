Liverpool stracił zawodnika do końca sezonu. Poważna kontuzja

Liverpool przekazał informacje w sprawie kontuzji kolana Conora Bradleya. Prawy obrońca wypadł z gry do końca tego sezonu.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Conor Bradley wypadł do końca sezonu

Liverpool oficjalnie potwierdził złe wiadomości dotyczące stanu zdrowia Conora Bradleya. Prawy obrońca The Reds doznał poważnej kontuzji kolana podczas czwartkowego spotkania z Arsenalem (0:0) w ramach 21. kolejki Premier League. Dla angielskiego giganta był to trzeci remis z rzędu.

Do urazu reprezentanta Irlandii Północnej doszło w doliczonym czasie gry. 22-letni defensor musiał opuścić boisko. Po przeprowadzeniu szczegółowych badań medycznych klub poinformował, że Bradley nie doznał zerwania więzadła krzyżowego przedniego, co początkowo budziło największe obawy. Jednak uszkodzenia w obrębie kolana okazały się na tyle poważne, że konieczny będzie zabieg.

Zawodnik w najbliższych dniach przejdzie operację, po której rozpocznie długotrwały proces rehabilitacji. Kontuzja wykluczy Bradleya z gry do końca trwającego sezonu. Absencja obrońcy to duży cios dla Arne Slota. Bradley w ostatnich miesiącach regularnie pojawiał się w wyjściowym składzie. W tym sezonie rozegrał 21 spotkań i zanotował dwie asysty. W maju przedłużył kontrakt na Anfield do czerwca 2029 roku.

Mistrzowie Anglii zajmują czwarte miejsce w tabeli Premier League. W najbliższym czasie podopieczni Arne Slota zagrają z Barnsley w Pucharze Anglii, Burnley w lidze, a także Olympique Marsylia w Lidze Mistrzów.