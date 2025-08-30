Liverpool spokojny. Kluczowy gracz z nowym kontraktem

Action Plus Sports Images/ Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo (Crystal Palace - Liverpool)

Liverpool osiągnął porozumienie z napastnikiem

Mistrzowie Anglii mają za sobą wyjątkowo udane okienko transferowe. Liverpool pozyskał takich zawodników, jak Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez czy Jeremie Frimpong. Jednocześnie The Reds nie zapominają o zawodnikach, którzy już znajdują się na Anfield Road.

Nową umowę z ekipą z Merseyside podpisał Cody Gakpo. Napastnik, który w lecie 2023 roku przeniósł się do Premier League z Eredivisie, osiągnął porozumienie w kwestii długoterminowego kontraktu. Liverpool jeszcze nie ujawnił szczegółów.

– Czuję się jak w domu, moja rodzina czuje się jak w domu, a to zawsze jest ważna decyzja. Czują się dobrze. Jestem bardzo zadowolony z klubu, mam świetną grupę, dobrych kolegów z drużyny, więc życie związane z piłką nożną jest bardzo fajne i cieszę się każdą chwilą. Jestem bardzo wdzięczny, że mogę przedłużyć kontrakt – powiedział Gakpo w rozmowie z klubowymi mediami.

Cody Gakpo has signed a new long-term contract with Liverpool Football Club 🙌🔴 — Liverpool FC (@LFC) August 30, 2025

26-letni reprezentant Holandii zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty w dwóch dotychczasowych kolejkach Premier League. W poprzednim sezonie Gakpo rozegrał łącznie 49 spotkań, w których strzelił 18 goli i zapisał na sowim koncie siedem ostatnich podań.