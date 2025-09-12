Liverpool poczeka na nową gwiazdę. Slot „ostrzega”

Liverpool w letnim okienku wydał blisko 500 milionów euro i poważnie wzmocnił kadrę. Na konferencji prasowej przed meczem z Burnley Arne Slot skomentował sytuację jednego z nowych nabytków.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Arne Slot (Liverpool - Arsenal)

Liverpool „musi rozwinąć” napastnika

Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez i Alexander Isak – to największe nazwiska, który zasiliły Liverpool w minionym okienku. The Reds wzmocnili się na tyle, że już teraz są wymieniani jako absolutny faworyt do mistrzostwa Anglii. Jednak nie wszyscy zawodnicy, którzy w lecie trafili na Anfield Road, mogą liczyć na natychmiastową obecność w podstawowym składzie.

Arne Slot wypowiedział się na temat najnowszego nabytku, a więc Isaka. Napastnik reprezentacji Szwecji dołączył do najlepszej ekipy Premier League w ostatnim dniu okienka. 25-latek długo „walczył” z Newcastle o zgodę na odejście, co właściwie pozbawiło go okresu przygotowawczego. Trener Liverpoolu skomentował sytuację snajpera na konferencji przed spotkaniem z Burnley:

– Szwedzki selekcjoner zasługuje na słowa uznania. Gdyby dał Alexowi dwa razy po 90 minut, prawdopodobnie doznałby kontuzji. ​​Będziemy traktować tak samo jak oni. Opuścił porządny okres przygotowawczy, teraz musimy go stopniowo rozwijać. Podpisaliśmy z nim kontrakt na 6 lat – stwierdził opiekun The Reds.

Isak w tym sezonie… nie rozegrał ani jednego meczu w piłce klubowej. Natomiast w reprezentacji zaliczył krótki występ we wrześniowym pojedynku z Kosowem – w 72. minucie zmienił Anthony’ego Elangę.