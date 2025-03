Liverpool jest na dobrej drodze, by zapewnić sobie tytuł. The Reds mogą pobić rekord Premier League, który należy do Manchesteru United.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool ma 99,66% szans

Liverpool ma na koncie 19 ligowych tytułów, ale tylko jeden z nich został wywalczony w erze Premier League. W tym sezonie The Reds niemal na pewno sięgną po 20 zwycięstwo w krajowych rozgrywkach i drugie pod egidą PL. Jak podaje Opta, podopieczni Arne Slota mają 99.66% szans na sukces. Nic nie wskazuje na to, by Arsenal zdołał odwrócić losy rywalizacji.

W tej chwili Liverpool ma aż 15 punktów przewagi nad Kanonierami, którzy rozegrali o jedno spotkanie mniej. By zapewnić sobie mistrzostwo, ekipa z czerwonej części Merseyside potrzebuje jeszcze 16 oczek na 27 możliwych do wywalczenia do końca rozgrywek. The Reds mogą sięgnąć po tytuł aż siedem kolejek przed końcem zmagań i w ten sposób wyrównać swój rekord z sezonu 2019/20.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem drużyny Arne Slota, może ona rozstrzygnąć losy rywalizacji już nawet 12 kwietnia, informuje BBVCSport. W ten sposób Liverpool pobiłby rekord należący obecnie do Manchesteru United. W 2001 roku Czerwone Diabły zapewniły sobie zwycięstwo w lidze 14 kwietnia.