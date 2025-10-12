Wirtz bez gola w Liverpoolu. Nagelsmann zareagował i tłumaczył powody

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Julian Nagelsmann stanął w obronie Floriana Wirtza

Julian Nagelsmann odniósł się do wątku związanego z tym, że Florian Wirtz jeszcze nie strzelił gola dla Liverpoolu. Mimo wszystko selekcjoner reprezentacji Niemiec bronił ofensywnego zawodnika The Reds.

– Nawet jeśli nie strzeli gola, to i tak jest piłkarzem, który stwarza najwięcej okazji w Premier League. To nie jego wina, że koledzy z drużyny nie potrafią wykorzystać tych okazji – powiedział Nagelsmann cytowany przez Sport1.de.

– Florian musi się po prostu przyzwyczaić do ligi. Widziałem, że się rozluźnił. Wie, do czego jest zdolny i jak to działa. Nie zawsze było mu łatwo, ale będzie nad tym pracował – zaznaczył trener.

Wirtz trafił do ekipy z Anfield Road w trakcie ostatniego okna transferowego. Liverpool wyłożył na transfer 34-krotnego reprezentanta Niemiec aż 125 milionów euro.

W tym sezonie Wirtz wystąpił jak na razie w 10 spotkaniach, notując w nich jedną asystę. Okazję na poprawę swojego bilansu zawodnik będzie miał po reprezentacyjnej przerwie. The Reds zmierzą się wówczas w hicie ligi angielskiej z Manchesterem United.

Dwa dni temu Wirtz wystąpił natomiast w starciu drużyny narodowej przeciwko Luksemburgowi. Niemcy wygrali zdecydowanie (4:0), a piłkarz spędził na boisku całe spotkanie. Tymczasem w poniedziałek drużyna Nagelsmanna zagra na wyjeździe z Irlandią Północną w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata.

