Arsenal zatrzyma ważnego zawodnika? Porozumienie coraz bliżej

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Leandro Trossard bliski przedłużenia kontraktu

Arsenal jest w bardzo słabej sytuacji kadrowej po tym, jak kontuzji nabawili się Ben White, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Kai Havertz oraz Gabriel Jesus. Tak więc szczególnie źle wygląda kondycja linii ataku drużyny Kanonierów, gdzie aktualnie Mikel Arteta ma do dyspozycji tylko trzech zawodników – Leandro Trossarda, Ethana Nwaneriego i Raheema Sterlinga. W najbliższych tygodniach pierwszy z wymienionych piłkarzy może zapracować na nowy kontrakt z londyńskim klubem.

Umowa Leandro Trossarda z Arsenalem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, co stawia przyszłość belgijskiego skrzydłowego pod sporym znakiem zapytania. Najnowsze informacje w sprawie obecnej sytuacji 30-latka ujawnił brytyjski serwis “FootballTransfers.com”. Zdaniem wspomnianego portalu strony prowadzą zaawansowane rozmowy i w ostatnim czasie doszło do przełomu w negocjacjach. Dlatego lewy napastnik podobno jest bliski przedłużenia kontraktu z zespołem The Gunners.

Choć nie osiągnięto jeszcze ostatecznego porozumienia, to z dnia na dzień rośnie optymizm w tym temacie. Według mediów Leandro Trossard liczy na związanie się z gigantem Premier League na kolejne dwa sezony, z opcją przedłużenia umowy o następną kampanię. Ponadto warunkiem zawodnika jest znacząca podwyżka wynagrodzenia. 41-krotny reprezentant Belgii dołączył do ekipy Kanonierów w styczniu 2023 roku za 24 miliony euro z innej angielskiej drużyny – Brighton & Hove Albion.