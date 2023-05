Chelsea pod wodzą Franka Lamparda notowała dotychczas fatalne wyniki. W sobotę Anglik poprowadził zespół do swojego pierwszego zwycięstwa po powrocie. The Blues pokonali Bournemouth 3-1.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Frank Lampard

Chelsea wreszcie przełamała fatalną serię porażek

The Blues pokonali na wyjeździe Bournemouth 3-1

Frank Lampard uważa, że to ważny krok do przodu

“Jestem szczęśliwy”

Frank Lampard podjął pracę w Chelsea w roli tymczasowego szkoleniowca, który pozostanie na ławce do końca obecnego sezonu. Anglik miał uporządkować grę i wyniki po zwolnieniu Grahama Pottera, lecz kompletnie mu się to nie udało. Przegrał bowiem sześć kolejnych spotkań, odpadając przy tym z Ligi Mistrzów.

W sobotę Lampard poprowadził londyńczyków w siódmym meczu po powrocie do klubu i wreszcie udało mu się przerwać niechlubną serię. Chelsea pokonała bowiem na wyjeździe Bournemouth 3-1.

– Jestem szczęśliwy. Przeszliśmy przez trudny okres, to ciężki rok. Jest sporo pracy do wykonania, natomiast nasz występ i wynik w tym konkretnym meczu był naprawdę dobry, zasłużyliśmy na zwycięstwo. To miły krok do przodu dla chłopaków – przyznał po meczu Lampard.

Opiekun Chelsea kilkukrotnie wypowiadał się już na temat polityki transferowej nowych właścicieli, którzy w ostatnich dwóch okienkach ściągnęli tabun piłkarzy. Lampard uważa, że stworzenie zgranego zespołu wymaga czasu.

– Zazwyczaj w Chelsea dochodziło do jednego lub dwóch wzmocnień pierwszego składu, teraz jest ich dużo więcej. To zrozumiałe, że jako grupa znalezienie rytmu i pewności siebie może być trudne. To jest pierwszy krok, aby nie szorować po dnie. W zespole jest wielki talent. Zawodnicy muszą się zgrać, aby doprowadzić nas w miejsce, w którym chcemy być – wyjaśnia.

