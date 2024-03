IMAGO / Nigel Keene Na zdjęciu: Erik ten Hag

Gareth Southgate łączony z Manchesterem United

Za pion sportowy Manchesteru United od jakiegoś czasu odpowiada Sir Jim Ratcliffe, a to oznacza, że latem na Old Trafford dojdzie do wielu zmian. Drużynę Czerwonych Diabłów ma opuścić kilku zawodników, w których miejsce przyjdą nowi piłkarze.

Wiele wskazuje na to, że niepewna jest również przyszłość Erika ten Haga. Manchester United szuka nowego trenera, a w mediach wymienia się takie nazwiska jak m.in. Zinedine Zidane, Thomas Frank, Roberto De Zerbi, Simone Inzaghi czy Thomas Tuchel.

Jak donosi brytyjski dziennik “Daily Mail”, na liście potencjalnych następców Erika ten Haga jest także Gareth Southgate. 53-latek od 2016 roku opiekuje się reprezentacją Anglii.