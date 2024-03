Liverpool doznał w niedzielę bolesnej porażki z Manchesterem United w ćwierćfinale Pucharu Anglii. Tymczasem menedżer The Reds wprost powiedział, że ta porażka nie będzie miała wpływu na decyzję o rozstaniu z klubem po sezonie.

Juergen Klopp po porażce Liverpoolu z Manchesterem United otrzymał pytanie, czy decyzja o jego rozstaniu z klubem się zmieni

Niemiecki trener dał jednoznaczną odpowiedź

56-latek w styczniu ogłosił, że kończy po sezonie swoją współpracę z angielską ekipą

Klopp nie rozważa zmiany decyzji

Liverpool zakończył rywalizację w krajowym pucharze po porażce na Old Trafford z Manchesterem United (3:4) po dogrywce. The Reds wciąż liczy się też w grze o potrójną koronę. Liverpool wygrał już Puchar Ligi Angielskiej. Może wygrać mistrzostwo Premier League i triumfować w Lidze Europy. Niedzielna porażka nie wpłynie natomiast w żadnym stopniu na to, ze Juergen Klopp po sezonie zostanie w ekipie z Anfield Road.

– Decyzja została już podjęta i nie ma nic wspólnego z tym, co dzieje się teraz. Przepraszam, jeśli nie potrafię tego wyjaśnić w jasny sposób. Może powinienem spróbować mówić po niemiecku. Nie jestem jednak pewien, czy wszystko poszłoby lepiej – mówił niemiecki trener cytowany przez oficjalną stronę internetową The Reds.

Klopp trafił do Liverpoolu w 2015 roku. Dwukrotnie został trenerem roku, wygrał Ligę Mistrzów, a także sięgnął po mistrzostwo Anglii z The Reds.

