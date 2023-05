Liverpool w poniedziałek zanotował swoje siódme zwycięstwo w Premier League z rzędu. The Reds wciąż mają szansę na awans do czołowej czwórki, co jeszcze niedawno wydawało się absolutnie nierealne. Juergen Klopp na konferencji prasowej skierował swe słowa w stronę Manchesteru United i Newcastle United.

PressFocus Na zdjęciu: Juergen Klopp

Liverpool w świetnym stylu pokonał w poniedziałek Leicester City (3:0). Dla The Reds to siódme zwycięstwo w lidze z rzędu

Zespół z Anfield Road traci zaledwie punkt do Newcastle United i Manchesteru United. Obaj rywale mają jednak po meczu w zanadrzu

Juergen Klopp na konferencji prasowej przyznał, że był już w takiej sytuacji, z jaką mierzą się teraz jego rywale

“Nasza forma zmusza ich do koncentracji”

Liverpool notuje spektakularną końcówkę sezonu. W poniedziałek The Reds pokonali Leicester City (3:0), notując siódmy kolejny triumf w Premier League. Coś, co niedawno wydawało się nierealne, teraz jest już całkiem prawdopodobne. Ekipie z Anfield Road brakuje zaledwie punktu do strefy Ligi Mistrzów. Trzeci Newcastle United i czwarty Manchester United mają już tylko punkt przewagi nad Liverpoolem. Ich nadzieją pozostaje fakt, że mają o jeden mecz rozegrany mniej.

– Byłem w takiej sytuacji. Masz nadzieję, że drużyna, która cię goni, przegra, a ty zdejmiesz z ramion ciężar. Przeżyłem to w przeszłości, gdy wszystko co musisz to zwyciężać i zwyciężać. Spodziewam się, że Newcastle i Manchester United zrobią to samo. Nasza forma sprawia jednak, że muszą pozostać skoncentrowani. Na tym polega nasza praca. W weekend czeka nas bardzo trudny mecz z Aston Villą – powiedział po zakończeniu spotkania Juergen Klopp.

Liverpool podejmie u siebie The Villans w sobotnie popołudnie.

