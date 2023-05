PressFocus Na zdjęciu: Vitor Roque

Wydawało się, że FC Barcelona zrezygnuje z Vitora Roque z powodu swoich problemów finansowych

Jak donosi Goal.com, klub zamierza jednak zaproponować za 18-latka 45 milionów euro

Jednocześnie Blaugrana nie rezygnuje z planu sprowadzenia z powrotem Lionela Messiego

Roque wciąż pożądany przez Barcelonę

FC Barcelona świętuje obecnie wywalczenie tytułu mistrzowskiego. Dyrektorzy od dłuższego czasu planują już jednak kadrę na przyszły sezon. Pewne jest już przyjście Inigo Martineza, blisko transferu do stolicy Katalonii jest też Ilkay Guendogan. Klub zdaje sobie jednak sprawę, że to formacja ofensywna potrzebuje wzmocnień najbardziej.

Przez długi czas faworytem Blaugrany był Vitor Roque. 18-latek błyszczał na Mistrzostwach Świata U-20 i dorosłej drużynie Athletico Paranense, a do tego wyrażał chęć gry w bordowo-granatowych barwach. Jego transfer może wynieść jednak nawet 45 milionów euro, więc spodziewano się, że klubu nie będzie na to stać. Alternatywą dla Brazylijczyka pozostaje Pierre-Emerick Aubameyang, który latem opuści Chelsea za grosze. Goal.com przekonuje jednak, że niebawem Barcelona złoży rzeczoną ofertę za Roque. Co ważniejsze, jednocześnie wciąż planuje powrót Leo Messiego, który to plan niedawno oficjalnie zapowiedział Joan Laporta.

Klub poszukuje odpowiedniej formuły propozycji, by móc pozwolić sobie na 18-latka. Jeśli z Camp Nou odejdą Ansu Fati czy Ferran Torres, o każdy kolejny transfer byłoby łatwiej.

Roque rozegrał w tym sezonie 17 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 7 bramek i trzy asysty.

