Klopp dostał dwa zapytania. Nie tylko Real Madryt go chce

Juergen Klopp, gdy odchodził z Liverpoolu, od razu dostał kilka ofert. Agent trenera Marc Kosicke w rozmowie z Transfermarkt zdradził, że były zapytania z Man United i Chelsea. Obecnie byłego szkoleniowca The Reds łączy się z Realem Madryt.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Man United i Chelsea pytali o Juergena Kloppa

Juergen Klopp w trakcie kariery trenerskiej prowadził tylko trzy kluby. Na początku w latach 2001-2008 odpowiadał za wyniki FSV Mainz. Potem napisał piękną historię z Borussią Dortmund w latach 2008-2015. Na koniec przywrócił Liverpool na szczyt angielskiego i europejskiego futbolu. Z The Reds pracował od 2015 do 2024 roku, odchodząc z zespołu na własne życzenie.

Co jakiś czas pojawiają się plotki dot. powrotu Kloppa do zawodu trenera. Niemiec nie chce jednak porzucać obecnej pracy, czyli stanowiska dyrektora w grupie Red Bull, gdzie ma pod sobą wszystkie drużyny ze stajni giganta z branży napojów energetycznych.

Agent 58-latka Marc Kosicke w rozmowie z Transfermarkt ujawnił, że Klopp dostał dwie propozycję po odejściu z Liverpoolu. O dostępność szkoleniowca pytały takie kluby jak Manchester United i Chelsea. Warto dodać, że w przeszłości zapowiedział, że nie poprowadzi już innego angielskiego klubu. Zbyt mocno czuje się związany z The Reds, aby pracować dla kogoś innego w Premier League.

– Nawet Chelsea i Manchester United składali zapytania, choć Juergen jasno powiedział, że nie poprowadzi już żadnego innego klubu w Anglii. Zapytania wciąż napływają – powiedział Marc Kosicke, agent Kloppa w rozmowie z serwisem Transfermarkt.

Przez ostatnie tygodnie najwięcej o Kloppie pisało się w kontekście Realu Madryt. Królewscy mają rozważać zatrudnienie 58-latka, jeśli Alvaro Arbeloa nie spełni celów, jakie postawił przed nim Florentino Perez na resztę sezonu 2025/2026.