Klopp dostał dwa zapytania. Nie tylko Real Madryt go chce

19:35, 16. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Transfermarkt

Juergen Klopp, gdy odchodził z Liverpoolu, od razu dostał kilka ofert. Agent trenera Marc Kosicke w rozmowie z Transfermarkt zdradził, że były zapytania z Man United i Chelsea. Obecnie byłego szkoleniowca The Reds łączy się z Realem Madryt.

Jurgen Klopp
Obserwuj nas w
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Man United i Chelsea pytali o Juergena Kloppa

Juergen Klopp w trakcie kariery trenerskiej prowadził tylko trzy kluby. Na początku w latach 2001-2008 odpowiadał za wyniki FSV Mainz. Potem napisał piękną historię z Borussią Dortmund w latach 2008-2015. Na koniec przywrócił Liverpool na szczyt angielskiego i europejskiego futbolu. Z The Reds pracował od 2015 do 2024 roku, odchodząc z zespołu na własne życzenie.

Co jakiś czas pojawiają się plotki dot. powrotu Kloppa do zawodu trenera. Niemiec nie chce jednak porzucać obecnej pracy, czyli stanowiska dyrektora w grupie Red Bull, gdzie ma pod sobą wszystkie drużyny ze stajni giganta z branży napojów energetycznych.

Agent 58-latka Marc Kosicke w rozmowie z Transfermarkt ujawnił, że Klopp dostał dwie propozycję po odejściu z Liverpoolu. O dostępność szkoleniowca pytały takie kluby jak Manchester United i Chelsea. Warto dodać, że w przeszłości zapowiedział, że nie poprowadzi już innego angielskiego klubu. Zbyt mocno czuje się związany z The Reds, aby pracować dla kogoś innego w Premier League.

Nawet Chelsea i Manchester United składali zapytania, choć Juergen jasno powiedział, że nie poprowadzi już żadnego innego klubu w Anglii. Zapytania wciąż napływają – powiedział Marc Kosicke, agent Kloppa w rozmowie z serwisem Transfermarkt.

Przez ostatnie tygodnie najwięcej o Kloppie pisało się w kontekście Realu Madryt. Królewscy mają rozważać zatrudnienie 58-latka, jeśli Alvaro Arbeloa nie spełni celów, jakie postawił przed nim Florentino Perez na resztę sezonu 2025/2026.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź