fot. Imago/Shaina Benhiyoun Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Chelsea w sobotę zagra na wyjeździe z Newcastle United

W tym meczu nie dojdzie do wyczekiwanego debiutu Christophera Nkunku

Francuz jest już bliski powrotu na murawę

Chelsea wciąż nie doczeka się jego debiutu

Christopher Nkunku latem trafił do Chelsea w ramach transferu za 60 milionów euro. W trakcie przygotowań do sezonu doznał poważnej kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry na długie miesiące. Francuz pojawia się już na treningach z resztą drużyny, a kibice nie mogą doczekać się jego debiutu. Wbrew wcześniejszym doniesieniom, nie nastąpi on jeszcze w ten weekend.

The Blues zmierzą się bowiem w sobotę na wyjeździe z Newcastle United. Nkunku nie znajdzie się w kadrze meczowej na to spotkanie, choć powrót na boisko jest już bliski realizacji. Chelsea podzieliła się informacjami, że napastnik jest przygotowywany do odpowiedniej dyspozycji, tak aby nie narazić się na kolejny problem zdrowotny.

W sobotę zabraknie także Romeo Lavii. To kolejny z letnich nabytków Chelsea, który nie zdążył jeszcze zaliczyć swojego premierowego występu w nowych barwach.

Zobacz również: Jak Klopp rzucał wyzwanie Guardioli – i od niego czerpał