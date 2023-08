Angielskie media informują, że Harry’ego Kane’a zabraknie we wtorkowym meczu towarzyskim z Barceloną. Podkreślają jednak, że nie ma to związku z plotkami dotyczącymi transferu gwiazdy i kapitana Tottenhamu.

PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

FC Barcelona podejmie we wtorek Tottenham w walce o Puchar Gampera

W spotkaniu tym zabraknie Harry’ego Kane’a i kilku jego kolegów

Ma to związek z niedawnym występem Anglika przeciwko Szachtarowi. Trener Postecoglou chce dać swej gwieździe odpocząć przed startem sezonu Premier League

FC Barcelona – Tottenham: goście bez swej największej gwiazdy

Mija kolejne lato, podczas którego Harry Kane zadaje sobie pytanie na temat swej przyszłości. Według tego, co mówili reprezentanci Bayernu Monachium, kapitan reprezentacji Anglii naciskał na dołączenie do mistrzów Niemiec. Tottenham odrzucił jednak “ostateczną” ofertę w wysokości stu milionów euro. Sam 30-latek ani myśli, z kolei, wszczynać bunt. Podczas niedzielnego sparingu z Szachtarem Donieck strzelił cztery gole, a uradowani fani skandowali jego nazwisko.

Kane’a zabraknie jednak podczas ostatniego meczu towarzyskiego Spurs przed startem rozgrywek. We wtorek Koguty przylecą do Barcelony, by zagrać o Puchar Gampera – założyciela Dumy Katalonii. Dla mistrzów Hiszpanii to coroczny zwyczaj, podczas którego prezentuje się drużynę przed startem sezonu. Sky Sports podkreśla jednak, że absencja największej gwiazdy nie ma związku z zawirowaniami transferowymi. Ange Postecoglou nie chce ryzykować zdrowiem i formą najważniejszego gracza, wiedząc, że już w niedzielę dla jego ekipy startuje sezon w Premier League. Ten los ma zresztą podzielić kilku innych zawodników, którzy kilka dni temu wystąpili przeciwko Szachtarowi.

Kane w minionym sezonie rozegrał 49 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich 32 bramki, do których dołożył pięć asyst.

Zobacz też: PSG planuje hitowy transfer. Jak odpowie Barcelona?

FC Barcelona Tottenham 1.41 5.40 7.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 sierpnia 2023 17:43 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin