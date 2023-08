Podczas, gdy Paris Saint-Germain jest bliskie sfinalizowania transferu Ousmane'a Dembele z Barcelony za 50 milionów euro, Mundo Deportivo twierdzi, że drużyna z Ligue 1 wysłała do Blaugrany również zapytanie o możliwość kupna Gaviego.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Gavi

Enrique jest wielkim fanem Gaviego

Szkoleniowiec chciałby sprowadzić Hiszpana do Paryża

Pomocnik wyceniany jest na 90 mln euro

Kwota transferu robi wrażenie

Pierwszy występ 19-letniego Gaviego w reprezentacji Hiszpanii miał miejsce w 2021 roku. Pomocnik zadebiutował w półfinale Ligi Narodów UEFA przeciwko Włochom i tym samym został najmłodszym reprezentantem Hiszpanii w seniorskiej kadrze. Jego debiut w reprezentacji odbył się pod okiem Luisa Enrique, który jest obecnym trenerem PSG i chętnie sprowadziłby gwiazdę Barcelony do stolicy Francji.

W ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o zainteresowaniu PSG Gavim. Duma Katalonii, jak na razie, nie chce słyszeć o tym transferze. Hiszpan nie jest zawodnikiem na sprzedaż i jest kluczowy w zespole Xaviego Hernandeza.

Luis Enrique może jednak wykorzystać dobre kontakty z agentem zawodnika Ivanem de la Pena, by przekonać go do transferu. Gavi jest wyceniany na 90 mln euro, ale z pewnością PSG musiałoby zapłacić za niego większą sumę. Obecnie strona hiszpańska wyklucza taki scenariusz, ale nic nie jest przesądzone.

