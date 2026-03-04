Nagelsmann zgłosił się do giganta. Chciałby poprowadzić słynny klub

Julian Nagelsmann jest zainteresowany objęciem posady trenera Manchesteru United, a jego pośrednicy działają już w tej sprawie. Selekcjoner reprezentacji Niemiec chciałby sprawdzić się w Premier League - poinformował brytyjski serwis TEAMtalk.

La Presse / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Manchester United zatrudni Juliana Nagelsmanna?

Julian Nagelsmann ma ważny kontrakt z niemiecką federacją do 31 lipca 2028 roku. 38-letni selekcjoner poprowadzi reprezentację Niemiec na zbliżających się mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Po zakończeniu prestiżowego turnieju obie strony mogą jednak rozważyć rozstanie. Ceniony szkoleniowiec zaczyna więc rozglądać się za nowym miejscem pracy i analizuje potencjalne kierunki dalszej kariery.

Jak informuje brytyjski serwis „TEAMtalk”, pośrednicy młodego trenera zaoferowali go Manchesterowi United. Włodarze klubu z Old Trafford rozważają różne scenariusze przed sezonem 2026/2027, zwłaszcza jeśli Michael Carrick nie otrzyma stałego zatrudnienia.

Nagelsmann ma być otwarty na pracę w Premier League, ponieważ chciałby sprawdzić się w jednej z najmocniejszych lig świata. Angielskie media podkreślają jednak, że jego szanse na objęcie stanowiska w czerwonej części Manchesteru nie są obecnie zbyt duże.

Niemiec rozpoczynał samodzielną karierę trenerską w TSG 1899 Hoffenheim, skąd wypłynął na szerokie wody. Następnie prowadził RB Lipsk, a w latach 2021-2023 opiekował się Bayernem Monachium. Nagelsmann największe sukcesy święcił właśnie na poziomie klubowym – sięgnął po mistrzostwo Bundesligi oraz dwa Superpuchary Niemiec.