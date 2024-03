Według Football Insidera Arsenal pracuje nad przedłużeniem umowy z Jorginho, którego w ostatnich tygodniach łączono z powrotem do Serie A.

IMAGO / Nigel Keene Na zdjęciu: Jorginho

Kontrakt Jorginho z Arsenalem kończy się już 30 czerwca 2024 roku

Kanonierzy mają opcję przedłużenia umowy pomocnika o kolejny sezon

Władze The Gunners podobno chcą zatrzymać reprezentanta Włoch

Arsenal zatrzyma Jorginho? Zaplanowano rozmowy

Przyszłość Jorginho w Arsenalu stoi pod znakiem zapytania. Umowa defensywnego pomocnika z Kanonierami wygasa bowiem już 30 czerwca 2024 roku, a włoskie media łączyły 32-latka z powrotem do Serie A, gdzie w przeszłości występował w Napoli oraz Hellasie Verona.

Wiele jednak wskazuje na to, że włodarze The Gunners będą chcieli zatrzymać reprezentanta Italii na dłużej. Arsenal ma opcję przedłużenia kontraktu Jorginho o kolejny sezon, ale chciałby podpisać z nim nową dwuletnią umowę (do 30 czerwca 2026 roku) – donosi “Football Insider”.

Urodzony w Brazylii pomocnik, który jest otwarty na pozostanie w Londynie, na przestrzeni aktualnej kampanii strzelił 1 gola i zaliczył tyle samo asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 15 milionów euro.