Kiwior zachwycił w Premier League. Anglicy się nad nim rozpływają

Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior najlepszym zawodnikiem Arsenalu

Jakub Kiwior wskoczył do składu pod nieobecność kontuzjowanego Gabriela Magalhaesa. Mikel Arteta wreszcie mu zaufał, a ten odpłaca się świetną grą. Bardzo dobrze poradził sobie w hitowym dwumeczu z Realem Madryt, pomagając Arsenalowi w wywalczeniu awansu do półfinału. Wiele wskazuje na to, że już do końca sezonu będzie tworzył w defensywie duet z Williamem Salibą. W środę przeciwko Crystal Palace ponownie zachwycił.

Już w 3. minucie reprezentant Polski trafił głową do siatki, dając Arsenalowi prowadzenie i notując swoją pierwszą bramkę w tym sezonie. Na przestrzeni całego meczu popisał się wieloma skutecznymi interwencjami w defensywie. Choć nie uchronił Kanonierów przed utratą dwóch goli i ostatecznym remisem, on sam zebrał znakomite recenzje.

Angielskie media są pod wrażeniem formy Kiwiora. BBC Sport uznało go najlepszym piłkarzem w szeregach Arsenalu. Prawdziwą laurkę wystawiło mu “The Sun”, uważając za absolutnie kluczowego w nadchodzącym półfinale Ligi Mistrzów przeciwko Paris Saint-Germain.

“Kiwior w końcu pokazuje, jaki drzemie w nim potencjał Będzie jednym z pierwszych nazwisk przy ustalaniu składu na półfinał Ligi Mistrzów” – tak o jego grze przeciwko Crystal Palace napisało “The Sun”.

W Anglii zachwycają się wczorajszym występem Jakuba Kiwiora 😍 pic.twitter.com/NN5oezZUjG — Polsat Sport (@polsatsport) April 24, 2025

25-latek przez większość sezonu przesiadywał na ławce rezerwowych, a prawdziwą szansę otrzymał dopiero w ostatnich tygodniach. Dla Arsenalu zaliczył 24 występy.