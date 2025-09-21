Manchester United w sobotę pokonał Chelsea rezultatem 2:1. Po spotkaniu Harry Maguire na łamach "Sky Sports" komplementował Benjamina Sesko. Anglik nie szczędził ciepłych słów pod adresem Słoweńca.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire: Benjamin Sesko ma wszystkie niezbędne atrybuty

Manchester United w minioną sobotę wreszcie uszczęśliwił swoich kibiców. Drużyna prowadzona przez Rubena Amorima okazała się lepsza od Chelsea (2:1). Zwycięstwo nad The Blues to dobry prognostyk na przyszłość. Czerwone Diabły wciąż mogą się zamartwiać formą ofensywnych zawodników. A najbardziej o Benjamina Sesko, który wciąż czeka na swoje debiutanckiego gola.

Temat napastnika Manchesteru United został poruszony ostatnio przez Harry’ego Maguire’a. Angielski defensor po spotkaniu z Chelsea na łamach „Sky Sports” w samych superlatywach wypowiedział się o reprezentancie Słowenii. Były kapitan Czerwonych Diabłów uważa, że 22-latek ma wszystko, aby odnieść sukces.

– Jestem przekonany, że na jego barkach spoczywa duża presja. Tak już jest, kiedy grasz w tym klubie. Myślę, że każdy powinien zdawać sobie sprawę z tego, że to młody zawodnik – powiedział Harry Maguire, cytowany przez „DevilPage”.

– Musi minąć trochę czasu, zanim się odnajdzie. Ma natomiast wszystkie niezbędne atrybuty, ma warunki fizyczne i odpowiednią mentalność, aby odnieść sukces. Jestem pod wrażeniem tego, co widzę na treningach. Jego wykańczanie akcji jest doskonałe – dodał Anglik.

Manchester United już w następną sobotę będzie miał okazję na kolejne zwycięstwo. W najbliższym meczu Czerwone Diabły zagrają na wyjeździe z Brentford.