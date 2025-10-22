Haaland zrównał się z Ronaldo! Niesamowita seria wciąż trwa

Erling Haaland zdobył bramkę w meczu Villarreal - Manchester City. Dla Norwega było to 12. spotkanie z rzędu ze strzelonym golem. Tym samym wyrównał wynik Cristiano Ronaldo.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland może wyprzedzić Ronaldo! Zrównał się z legendą

Manchester City we wtorkowy wieczór rywalizował na wyjeździe z Villarrealem. Podopieczni Pepa Guardioli odnieśli drugie zwycięstwo w Lidze Mistrzów, pokonując Żółtą Łódź Podwodną (2:0). Na listę strzelców wpisali się: Erling Haaland i Bernardo Silva.

W wykonaniu Haalanda był to już 12. mecz z rzędu ze strzelonym golem. Co za tym idzie, zrównał się pod tym względem z Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zanotował dwie identyczne serie w czasach pobytu w Realu Madryt. W okresie od sierpnia do listopada 2014 roku zdobywał bramkę w każdym z dwunastu spotkań (łącznie 22 gole). Z kolei od lutego do kwietnia 2018 w dwunastu meczach z rzędu strzelił łącznie 20 goli. Jeśli napastnik Man City w weekend strzeli przeciwko Aston Villi, pobije rekord Cristiano Ronaldo.

Warto zauważyć, że Haaland podobnie jak Ronaldo imponuje skutecznością. Podczas serii meczów z rzędu z golem zdobył łącznie 22 bramki i zanotował trzy asysty. Ostatnio w mediach można było przeczytać, że transferem gwiazdora interesuje się Real Madryt.

Mecze, w których Erling Haaland zdobywał gola: