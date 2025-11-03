Haaland wychwala piłkarza Manchesteru City. Zastąpił De Bruyne!

Manchester City tego lata rozstał się z Kevinem De Bruyne. W jego buty wchodzi powoli Rayan Cherki, którym zachwyca się Erling Haaland.

Erling Haaland i Pep Guardiola
fot. PA Images Na zdjęciu: Erling Haaland i Pep Guardiola

Cherki jak De Bruyne? Haaland chwali współpracę

Manchester City tego lata zdecydował o rozstaniu z Kevinem De Bruyne. Gwiazdor już wcześniej wiedział, że jego umowa nie zostanie przedłużona, dlatego miał czas, aby porozumieć się z nowym pracodawcą. Miał na stole wiele ofert, a skorzystał z tej Napoli.

Piekielnie trudnym zadaniem było dla Manchesteru City zastąpienie De Bruyne. W klubie panowała świadomość, że pozyskanie w jego miejsce jednego zawodnika nie załatwi sprawy. Środek pola wzmocnili zatem Tijjani Reijnders oraz Rayan Cherki. Ten pierwszy szybko wywalczył miejsce w składzie, a drugi stopniowo buduje swoją pozycję w zespole. Wyleczył już uraz uda, więc Pep Guardiola może z niego korzystać w większym wymiarze czasowym.

W niedzielę Manchester City mierzył się z Bournemouth, czyli czołową ekipą tego sezonu Premier League. Cherki zagrał od pierwszej minuty i asystował przy obu trafieniach Erlinga Haalanda. Być może to początek obiecującej współpracy.

Haaland swego czasu znakomicie dogadywał się z De Bruyne. Teraz wychwala Cherkiego, twierdząc, że z tym piłkarzem w składzie cała drużyna może grać lepiej.

– Wszyscy znamy jego mocne strony. Chodzi o to, aby z każdego wydobyć to, co ma najlepsze. Zaliczył dwie wyśmienite asysty. Mam nadzieję, że będzie ich więcej – przyznał Haaland.