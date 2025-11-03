Real gotowy na ruch. Endrick coraz bliżej transferu do Francji

23:07, 3. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  L'Equipe

Real Madryt wygląda na to, że jest coraz bliżej rozstania z jednym ze swoich utalentowanych graczy. Nowe wieści na ten temat przekazał francuski dziennik "L’Equipe".

Florentino Perez
fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Endrick coraz bliżej przeprowadzki z Realu do Olympique Lyon

Real Madryt w momencie, gdy pozyskał Endricka, wiązał z nim duże nadzieje. Finalnie jednak w tej kampanii Brazylijczyk nie potrafi przebić się do składu drużyny Xabiego Alonso. Szansą na regularne występy ma być zatem wypożyczenie. Ciekawe informacje w tej sprawie przekazało „L’Equipe”.

Francuskie źródło podało, że Olympique Lyon poczynił już znaczące postępy w negocjacjach z Realem, chcąc wypożyczyć piłkarza w styczniu. 19-latek miał już jednocześnie odbyć ważną rozmowę telefoniczną z trenerem Paulo Fonsecą, co miało jeszcze bardziej przekonać Endricka do transferu do OL.

Endrick rozchwytywany. Lyon nie jest jedyną opcją dla talentu Realu

Brazylijski zawodnik od kilku tygodni negocjuje warunki swojego wypożyczenia z madryckiego klubu do ekipy z Ligue 1. Jasne jest, że w porozumieniu między Realem a OL nie znajdzie się opcja wykupu. Niewykluczone jednak, że w związku z urazem Franco Mastantuono w najbliższym czasie Brazylijczyk otrzyma więcej okazji do gry w barwach Królewskich.

Endrick ma kontrakt ważny z klubem z Madrytu do końca czerwca 2030 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi natomiast 35 milionów euro. Jak dotąd w ekipie z Hiszpanii wystąpił w 38 meczach, w których zdobył siedem bramek i zaliczył jedną asystę.

Endrick trafił do Realu w lipcu 2024 roku z Palmeiras. Kosztował wówczas ponad 47 milionów euro.

