Real gotowy na ruch. Endrick coraz bliżej transferu do Francji

Real Madryt wygląda na to, że jest coraz bliżej rozstania z jednym ze swoich utalentowanych graczy. Nowe wieści na ten temat przekazał francuski dziennik "L’Equipe".

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Endrick coraz bliżej przeprowadzki z Realu do Olympique Lyon

Real Madryt w momencie, gdy pozyskał Endricka, wiązał z nim duże nadzieje. Finalnie jednak w tej kampanii Brazylijczyk nie potrafi przebić się do składu drużyny Xabiego Alonso. Szansą na regularne występy ma być zatem wypożyczenie. Ciekawe informacje w tej sprawie przekazało „L’Equipe”.

Francuskie źródło podało, że Olympique Lyon poczynił już znaczące postępy w negocjacjach z Realem, chcąc wypożyczyć piłkarza w styczniu. 19-latek miał już jednocześnie odbyć ważną rozmowę telefoniczną z trenerem Paulo Fonsecą, co miało jeszcze bardziej przekonać Endricka do transferu do OL.

Brazylijski zawodnik od kilku tygodni negocjuje warunki swojego wypożyczenia z madryckiego klubu do ekipy z Ligue 1. Jasne jest, że w porozumieniu między Realem a OL nie znajdzie się opcja wykupu. Niewykluczone jednak, że w związku z urazem Franco Mastantuono w najbliższym czasie Brazylijczyk otrzyma więcej okazji do gry w barwach Królewskich.

Endrick ma kontrakt ważny z klubem z Madrytu do końca czerwca 2030 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi natomiast 35 milionów euro. Jak dotąd w ekipie z Hiszpanii wystąpił w 38 meczach, w których zdobył siedem bramek i zaliczył jedną asystę.

Endrick trafił do Realu w lipcu 2024 roku z Palmeiras. Kosztował wówczas ponad 47 milionów euro.

