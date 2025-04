Guardiola potwierdził. Ten piłkarz zostanie w Manchesterze City

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Gundogan z kontraktem w Manchesterze City do 2026 roku

Manchester City jest w trakcie poważnych zmian dotyczących budowy kadry na przyszły sezon. Niedawno świat obiegła informacja, że wraz z końcem czerwca z klubem pożegna się jedna z ikon – Kevin De Bruyne. Kontrakt belgijskiego pomocnika nie zostanie przedłużony. Podobny los miał spotkać innego gracza ze środka pola, a mianowicie Ilkaya Gundogana.

Umowa reprezentanta Niemiec również wygasa w czerwcu. Jednak w jego przypadku w kontrakcie zapisana była klauzula automatycznego przedłużenia. Zapis miał wejść w życie po spełnieniu wymogu, jakim była określona liczba spotkań w trwającej kampanii.

Florian Plettenberg ze stacji Sky Sport Deutschland poinformował, że Gundogan rozegrał odpowiednią ilość meczów. Co za tym idzie, kontrakt został automatycznie przedłużony do połowy 2026 roku. Potwierdził to również Pep Guardiola na jednej z konferencji prasowych.

– Nie wiem, co wydarzy się latem, ale został mu jeszcze rok kontraktu – powiedział Pep Guardiola, cytowany przez Floriana Plettenberga.

Dziennikarz dodał, że przyszłość Gundogana pozostaje kwestią otwartą. Pomocnik może zostać na Etihad Stadium, ale również nie wyklucza się, że zmieni klub na zasadzie transferu definitywnego. Decyzja ma zapaść w najbliższych miesiącach.

Gundogan do Manchesteru City wrócił latem ubiegłego roku po rocznej przerwie na grę w FC Barcelonie. W tym sezonie wystąpił w 43 meczach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył cztery asysty.