PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

W sobotę Manchester City zmierzy się z Newcastle United

Pep Guardiola uważa, że sędziowie zbyt często karzą jego zawodników

Z kolei piłkarze, przyjeżdżając na Etihad Stadium, mogą częściej grać na czas bez konsekwencji

“Gdy próbujemy być aktywni, zostajemy ukarani”

W sobotnie popołudnie Manchester City podejmie u siebie Newcastle United. Przed tym starciem wypowiedział się Pep Guardiola.

– Skupiam się na tym, co musimy zrobić, żeby ich pokonać. Na tym, jak pressują i problemach, które mieliśmy w pewnych momentach, gdy graliśmy z nimi na wyjeździe na początku sezonu – powiedział hiszpański trener. Później nie powstrzymał się już od uwag względem arbitrów. – To zależy od sędziego, ale jestem prawie pewien, że żółtą kartkę obejrzy Ederson. Jak wiele miliardów razy rywale przyjeżdżają na Etihad Stadium i ich bramkarze kradną czas? Jest dwudziesta sekunda każdego meczu, wybicie z bramki i długie podanie. Potem długie podanie i długie podanie, ale nic się nie dzieje. Absolutnie nic. A potem, gdy my próbujemy być aktywni w grze, dostajemy żółtą kartkę. Dlatego unikam komentarzy na temat sędziów, mogą robić, co chcą – dodał były szkoleniowiec Barcelony czy Bayernu Monachium.

Przed jego Obywatelami wielkie wyzwanie. Tracą do liderującego Arsenalu pięć punktów i jeśli marzą o obronie tytułu, muszą w sobotę pokonać Newcastle United.

Czytaj więcej: Manchester City – Newcastle United: typy, kursy, zapowiedź (04.03.2023).

Manchester City Newcastle 1.56 4.50 6.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2023 10:06 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin