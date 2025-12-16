Glasner ogłosił, że odchodzi. To on ma być nowym trenerem Crystal Palace

Oliver Glasner nie przedłuży kontraktu z Crystal Palace, który wygasa po zakończeniu sezonu - informuje serwis Carrusel. Nowym trenerem Orłów ma zostać Jose Bordalas, pracujący obecnie w Getafe.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Oliver Glasner

Crystal Palace szuka nowego trenera! Bordalas za Glasnera

Crystal Palace to jedno z największych zaskoczeń ostatnich sezonów w Premier League. Przełomowa okazała się poprzednia kampania, gdy stery w klubie przejął Oliver Glasner. Austriacki szkoleniowiec doprowadził Orłów do pierwszego w historii trofeum, wygrywając Puchar Anglii. Kilka miesięcy później uzupełnił klubową gablotę o kolejny puchar, tym razem była to Tarcza Wspólnoty.

87 meczów, 43 zwycięstwa i 2 trofea – oto aktualny bilans Glasnera w Crystal Palace. Z pewnością może być jeszcze lepszy, ponieważ jego zespół wciąż liczy się w walce na trzech fontach. Oprócz gry w Premier League pozostała im jeszcze Liga Konferencji i Carabao Cup.

Wspaniały rozdział w historii londyńczyków dobiega jednak końca. Jak informuje serwis Carrusel Deportivo wraz z końcem sezonu 51-latek opuści klub. Decyzją trenera kontrakt nie zostanie przedłużony, a on sam poszuka nowych wyzwań. Jedną z opcji jest Tottenham, który umieścił go na liście życzeń w przypadku zwolnienia Thomasa Franka.

Kto więc zostanie nowym trenerem Crystal Palace, gdy Glasner odejdzie. Carrusel przekonuje, że następca jest już wybrany. Ma nim zostać Jose Bordalas, czyli 61-letni Hiszpan, który obecnie pracuje w Getafe. Wybór może zaskakiwać, ponieważ Bordalas nie ma najlepszej opinii w hiszpańskich mediach ani nie osiąga spektakularnych wyników.