Frank zagrożony zwolnieniem. Tottenham wytypował jego następców

Tottenham ze względu na słabe wyniki rozważa zmianę trenera. Aktualnie za wyniki zespołu odpowiada Thomas Frank. Jak podaje serwis caughtoffside.com wśród potencjalnych następców jest m.in. były szkoleniowiec Spurs - Mauricio Pochettino.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Tottenham szuka następców Franka. Na liście m.in. Pochettino

Tottenham poprzedni sezon Premier League zakończył dopiero na 17. miejscu w tabeli. Jednocześnie drużyna Ange Postecoglou wygrała Ligę Europy, dzięki czemu zakwalifikowali się do Ligi Mistrzów. Triumf w europejskich pucharach nie uratował Australijczyka, który stracił pracę. Jego następcą został dobrze znany w lidze angielskiej Thomas Frank. Pod jego wodzą Spurs nie poprawili znacząco wyników.

Aktualnie podopieczni Franka zajmują 11. miejsce w tabeli. Z racji tego zarząd rozważa zmianę trenera i szuka potencjalnych kandydatów. Jak poinformował serwis caughtoffside.com na liście życzeń znalazło się trzech szkoleniowców. Każdy z doświadczeniem w Premier League.

Pierwsza opcja to Mauricio Pochettino, który w przeszłości pracował w klubie. Argentyńczyk odpowiadał za wyniki Kogutów w latach 2014-2019, doprowadzając ich m.in. do finału Ligi Mistrzów. Obecnie pełni funkcję selekcjonera reprezentacji Stanów Zjednoczonych.

Drugi kandydat to Oliver Glasner, czyli aktualny opiekun Crystal Palace. 51-latek w poprzednim sezonie sprawił prawdziwą sensację, wygrywając z Orłami finał Pucharu Anglii. Do tego dołożył również triumf w meczu o Tarczę Wspólnoty. Warto dodać, że Austriak nie przedłuży wygasającego kontraktu z obecnym klubem. Oznacza to, że od 1 lipca będzie do wzięcia za darmo.

Ostatnia opcja to Marco Silva, który od 2021 roku odpowiada za grę Fulham. Z klubem z Craven Cottage zaczynał w Championship, ale już w pierwszym roku pracy wywalczył awans do Premier League. Szybko ustabilizował klub w elicie, robiąc z niego solidnego średniaka.