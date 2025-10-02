Gareth Southgate obejmie Manchester United? Anglik zdecydował

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gareth Southgate

Man United musi szukać dalej. Southgate niezainteresowany

Manchester United kompletnie zawodzi na początku obecnego sezonu Premier League. Mianowicie, ekipa Czerwonych Diabłów zdobyła dotychczas zaledwie siedem punktów, co plasuje ją dopiero na czternastym miejscu w tabeli angielskiej ekstraklasy. Kibice z Old Trafford mają coraz mniej cierpliwości do aktualnego szkoleniowca – Rubena Amorima – który w ostatnich tygodniach znalazł się pod ostrzałem krytyki. Co więcej, w mediach pojawiają się spekulacje, że sam Portugalczyk może rozważać rezygnację z zajmowanej posady, widząc brak postępów w grze prowadzonej przez niego drużyny Red Devils.

W kontekście ewentualnego następcy Amorima wymienia się kilka nazwisk, w tym Garetha Southgate’a. Jak donosi brytyjski dziennik „The Mirror”, 55-letni menedżer nie zamierza jednak przejmować sterów nad Manchesterem United. Gdyby Anglik otrzymał ofertę od włodarzy z Old Trafford, najpewniej odrzuciłby taką propozycję, ponieważ nie jest zainteresowany szybkim powrotem na ławkę trenerską. Wszystko wskazuje na to, że Southgate, po kilku intensywnych latach pracy z kadrą narodową, postanowił zrobić sobie dłuższą przerwę od futbolu i spokojnie poczekać na bardziej odpowiedni projekt.

Southgate od 2016 do 2024 roku pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Anglii, wcześniej opiekując się również młodzieżowymi drużynami narodowymi. 55-latek zapisał się w historii zespołu Synów Albionu, prowadząc go m.in. do finału Euro 2020 oraz półfinału mistrzostw świata 2018. Na poziomie klubowym jego doświadczenie jest ograniczone – jedyną ekipą, którą kierował, było Middlesbrough FC (sezon 2008/2009). Dzięki sukcesom z reprezentacją Gareth Southgate uchodzi za jednego z najbardziej cenionych angielskich szkoleniowców ostatnich lat. Czas pokaże, jaki następny krok wykona Anglik w swojej karierze trenerskiej.