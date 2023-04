Fantasy Premier League: Free Hit nie był konieczny

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Timothy Castagne

Popularnym rozwiązaniem na GW32 Fantasy Premier League był Free Hit

Kto “oddał”? Kto rozczarował? Porównanie proponowanych przeze mnie wyborów do ich rzeczywistych wyników

Lider wrócił na szczyt po krótkiej przerwie

Fantasy Premier League: głos serca, głos “eksperta” i głos rozsądku

W tym odcinku tradycyjnego podsumowania kolejki Fantasy Premier League postanowiłem przeanalizować kolejkę w stricte “matematyczny” sposób, czyli porównać wyniki proponowanej przeze mnie jedenastki i sprawdzić, ile “trafiłem”:

Sam Johnstone – 10 pkt, trafiony

Trent Alexander-Arnold – 5 pkt, pół na pół

Kieran Trippier – 2 pkt, nietrafiony

Ben White – 4 pkt, pół na pół

Mohamed Salah – 7 pkt, trafiony

Cody Gakpo – 2 pkt, nietrafiony

Eberechi Eze – 3 pkt, nietrafiony

Gabriel Martinelli – 9 pkt, trafiony

Gabriel Jesus – 2 pkt, nietrafiony

Ollie Watkins – 2 pkt, nietrafiony

Dominic Solanke – 2 pkt, nietrafiony

Podsumowując – autorski Free Hit uzyskał 48 oczek, a w grze trafiony-nietrafiony wywalczyłem zawrotny wynik 4/11. Czy warto mnie słuchać? W swoim składzie miałem Sakę i Castagne’a, a ta dwójka dała mi 23 pkt. Czyli w przypadku Johnstone’a i Martinellego warto, a w przypadku reszty niekoniecznie, ponieważ sam siebie nie słucham.

Tak prezentuje się skład drużyny tej serii gier Fantasy Premier League:

Bramkarz: Johnstone (10 pkt)

Obrońcy: Creswell (12 pkt), Coufal (11 pkt), Castagne (10 pkt)

Pomocnicy: Murphy (13 pkt), Saka (13 pkt), Gibbs-White (12 pkt), Joelinton (12 pkt), Andreas (10 pkt)

Napastnicy: Isak (13 pkt), Diogo Jota (13 pkt)

Lider klasyfikacji generalnej Fantasy Premier League

Aktualny lider klasyfikacji generalnej Fantasy Premier League już pojawił się w naszych podsumowaniach. Ivan Capko wspiął się na szczyt w GW30, a teraz – w GW32 – na niego wrócił. Reprezentant Serbii wykorzystał FH i zdobył 73 punkty, czyli, uwaga, tylko o trzy więcej niż ja. Kapitanem mianował Salaha, co dało mu 14 oczek, a ponadto w swoim składzie umieścił m.in. Johnstone’a, Sakę, Martinellego i Toneya, który wywalczył dla niego dziewięć pkt. Krzysztof Lach, czyli Polak, który w GW29 objął prowadzenie, spadł na 117 miejsce.

Sum up your #FPL weekend in one word 👇 pic.twitter.com/hqAs6iB36D — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) April 23, 2023

Mój wynik

Free Hit w GW32 Fantasy Premier League w przypadku braku WC wydawał się dosyć ryzykowny. A raczej mniej opłacalny. Przynajmniej do takiego wniosku doszedłem po zakończeniu kolejki. Kto w tej serii gier korzystał z FH? Ci, których sytuacja nie pozwalała na grę optymalną/satysfakcjonującą liczbą piłkarzy i ci, którzy budowali skład na zbliżające się DGW. Do której grupy należę ja? Do tej pierwszej, a przy okazji tej drugiej, co oznacza, że tak naprawdę do żadnej.

FH dał mi 70 punktów, co należy uznać za wynik przyzwoity, jednak nie na tyle wysoki, bym mógł być z niego zadowolony. W moim składzie rozczarowali Trippier (2 pkt), Gakpo (1 pkt) i cała pierwsza linia, złożona z Watkinsa (2 pkt), Gabriela Jesusa (2 pkt) i Dominica Solanke (2 pkt). A Trent Alexander-Arnold i Mohamed Salah zrobili mniej, niż od nich oczekiwałem – Anglik zapisał na swoim koncie pięć oczek, a Egipcjanin siedem, co jako kapitanowi pozwoliło mu zamknąć zmagania z 14 pkt.

Drużyna Widok 45 w tej serii gier miała cztery gwiazdy, w tym dwie niekoniecznie spodziewane. Bukayo Saka wywalczył 13 pkt (w alternatywnej rzeczywistości przyznałbym mu opaskę), Gabriel Martinelli dziewięć, a Sam Johnstone i Timothy Castagne po dziesięć. O ile w przypadku golkipera Palace można było spodziewać się solidnego występu, o tyle Belg z Leicester mocno zaskoczył.

GW32 zakończyłem z zieloną strzałką i awansem z miejsca numer 291 357 na 239 581. lokatę. Co ciekawe, osiągnąłem drugi najwyższy Gamweek Rank w tym sezonie. Teraz mój GWR to 459 636, natomiast w GW22 udało mi się zamknąć rywalizację na 183 652 pozycji w GW.