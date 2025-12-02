Niesamowite osiągnięcie Haalanda. Zrobił to najszybciej w historii

Erling Haaland przeszedł do historii jako piłkarz, który w najszybszym czasie strzelił 100 goli w Premier League. Norweski napastnik potrzebował do tego zaledwie 111 meczów.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland pobił kolejny rekord

We wtorkowy wieczór odbywa się pojedynek między Manchesterem City a Fulham w ramach 14. kolejki angielskiej ekstraklasy. Zespół Obywateli do przerwy prowadzi 3:1 po bramkach Erlinga Haalanda, Tijjaniego Reijndersa oraz Phila Fodena.

W ten sposób norweski napastnik przeszedł do historii jako piłkarz, który w najszybszym czasie zdobył 100 bramek w Premier League. Skuteczny snajper potrzebował do tego tylko 111 spotkań, bijąc wieloletni rekord, należący do Alana Shearera (124 mecze).

Erling Haaland, Premier League centurion. 👑 pic.twitter.com/pZQkfjcFOV — Premier League (@premierleague) December 2, 2025

Warto dodać, że 25-letni atakujący wyprzedził również takie gwiazdy jak Harry Kane (141 spotkań), Sergio Aguero (147 meczów) oraz Thierry Henry (160 spotkań). Erling Haaland w obecnej kampanii ligowej ma już na swoim koncie 15 trafień i wiele wskazuje na to, że powalczy o Złotego Buta z Kylianem Mbappe, który 14-krotnie pokonał bramkarzy w trwającym sezonie La Ligi. Forma norweskiego gwiazdora ponownie imponuje.

Erling Haaland trafił do Manchesteru City latem 2022 roku z Borussii Dortmund za około 60 milionów euro i szybko stał się kluczową postacią ekipy prowadzonej przez Pepa Guardiolę. W swojej pierwszej kampanii pobił rekord bramek w jednym sezonie Premier League (36 goli), a chwilę później pomógł angielskiemu klubowi sięgnąć po Ligę Mistrzów.

Wcześniej reprezentował także barwy RB Salzburg i rodzimego Molde FK. Dziś uchodzi za jednego z najlepszych napastników świata, a jego liczby mówią same za siebie.