Manchester United w sobotę odniósł zwycięstwo nad Evertonem (2:0)

Po spotkaniu Erik ten Hag zabrał głos na temat Jonny’ego Evansa

Holender przesłał ciepłe słowa w kierunku defensora

Erik ten Hag: Po co ci pięciu defensorów w składzie? Widzicie, jak to się ułożyło

W sobotę Manchester United wrócił na zwycięską ścieżkę. “Czerwone Diabły” bowiem pokonały przed własną publicznością Everton 2:0. Jednym z najlepszych zawodników spotkania był Jonny Evans. To właśnie w jego kierunku Erik ten Hag po meczu skierował ciepłe słowa.

– Tak, jestem bardzo zadowolony z Jonny’ego. Jesteśmy zadowoleni z tego, że zakontraktowaliśmy piątego środkowego obrońcę, bo zazwyczaj ludzie mówią: po co ci pięciu defensorów w składzie? Widzicie, jak to się ułożyło. Jesteśmy zadowoleni, że się na to zdecydowaliśmy – mówił ten Hag cytowany przez “DevilPage”.

– Widzicie też występy Jonny’ego na przestrzeni sezonu. Jest bardzo ważnym piłkarzem w naszym składzie. Kiedy jest potrzebny, to zawsze jest do dyspozycji i spisuje się dobrze – dodał.

Jonny Evans w obecnie trwającej kampanii rozegrał już 24 spotkania w barwach Manchesteru United.

