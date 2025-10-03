Eddie Howe trenerem Man United?! Jasna deklaracja

Manchester United rozgląda się za potencjalnym nowym trenerem. Jednym z kandydatów ma być Eddie Howe. Anglik, cytowany przez serwis Goal.com odniósł się do potencjalnej pracy na Old Trafford.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Howe wykluczył możliwość pracy w Man United

Manchester United niebawem może być zmuszony, aby po raz kolejny w krótkim okresie czasu zwolnić trenera. Ruben Amorim osiąga wyniki poniżej oczekiwań. Nie brakuje głosów, że straci pracę jeszcze w trakcie bieżącego sezonu. Media prześcigają się w informowaniu o potencjalnych następcach Portugalczyka. Jednym z nich ma być Eddie Howe, czyli menadżer Newcastle.

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź 47-latka. Na konferencji prasowej Howe odniósł się do plotek, podkreślając, że jest w pełni zaangażowany w pracę w Newcastle. Jego celem jest osiągnięcie sukcesu na St. James Park. Tym samym odrzucił możliwość ewentualnego przejścia do Manchesteru United w przypadku zwolnienia Rubena Amorima.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Jestem wierny Newcastle. Moje zaangażowanie wynosi 100 procent. Zawsze tak było. Moja rodzina wciąż tu jest i każdego dnia walczymy o to, by to, co robimy, zakończyło się sukcesem. Nadchodzący sezon może być czymś wspaniałym i właśnie na tym próbujemy się skupić – na tym, by odnieść sukces w meczach, które nas czekają – powiedział Eddie Howe, cytowany przez serwis Goal.com.

– Dla mnie nigdy nie zniknęła świadomość kruchości tego zawodu. Po części uważam, że to dla mnie zdrowe, bo właśnie to pcha mnie do tak ciężkiej pracy – ponieważ chcę pozostać na tym stanowisku – dodał szkoleniowiec Newcastle.

Howe pracuje w Newcastle od listopada 2021 roku. Za jego kadencji Sroki sięgnęły po pierwsze od 56 lat trofeum. W sezonie 2024/2025 ich łupem padł triumf w Pucharze Ligi Angielskiej. Łącznie prowadził drużynę w 182 meczach, z których wygrał 94 spotkania.