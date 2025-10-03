Eddie Howe trenerem Man United?! Jasna deklaracja

3. października 2025
Wojciech Mazurek
Goal.com

Manchester United rozgląda się za potencjalnym nowym trenerem. Jednym z kandydatów ma być Eddie Howe. Anglik, cytowany przez serwis Goal.com odniósł się do potencjalnej pracy na Old Trafford.

Eddie Howe
SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Howe wykluczył możliwość pracy w Man United

Manchester United niebawem może być zmuszony, aby po raz kolejny w krótkim okresie czasu zwolnić trenera. Ruben Amorim osiąga wyniki poniżej oczekiwań. Nie brakuje głosów, że straci pracę jeszcze w trakcie bieżącego sezonu. Media prześcigają się w informowaniu o potencjalnych następcach Portugalczyka. Jednym z nich ma być Eddie Howe, czyli menadżer Newcastle.

Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź 47-latka. Na konferencji prasowej Howe odniósł się do plotek, podkreślając, że jest w pełni zaangażowany w pracę w Newcastle. Jego celem jest osiągnięcie sukcesu na St. James Park. Tym samym odrzucił możliwość ewentualnego przejścia do Manchesteru United w przypadku zwolnienia Rubena Amorima.

Jestem wierny Newcastle. Moje zaangażowanie wynosi 100 procent. Zawsze tak było. Moja rodzina wciąż tu jest i każdego dnia walczymy o to, by to, co robimy, zakończyło się sukcesem. Nadchodzący sezon może być czymś wspaniałym i właśnie na tym próbujemy się skupić – na tym, by odnieść sukces w meczach, które nas czekają – powiedział Eddie Howe, cytowany przez serwis Goal.com.

Dla mnie nigdy nie zniknęła świadomość kruchości tego zawodu. Po części uważam, że to dla mnie zdrowe, bo właśnie to pcha mnie do tak ciężkiej pracy – ponieważ chcę pozostać na tym stanowisku – dodał szkoleniowiec Newcastle.

Howe pracuje w Newcastle od listopada 2021 roku. Za jego kadencji Sroki sięgnęły po pierwsze od 56 lat trofeum. W sezonie 2024/2025 ich łupem padł triumf w Pucharze Ligi Angielskiej. Łącznie prowadził drużynę w 182 meczach, z których wygrał 94 spotkania.

