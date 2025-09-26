EA Sports FC 26: TOP10 najlepszych piłkarzy w Premier League

TOP10 najlepszych piłkarzy Premier League w EA FC 26
EA Sports FC 26 zadebiutuje na wszystkich platformach w piątek (26 września). Mimo to od kilku dni w najnowszą wersję gry mogą grać gracze, którzy wykupili wcześniejszy dostęp w wersji Ultimate. Z okazji premiery najpopularniejszej gry piłkarskiej zebraliśmy zestawienia najlepszych piłkarzy w pięciu topowych ligach w Europie. Na start zaczynamy od Premier League, czyli ligi angielskiej.
Najwyżej ocenianym zawodnikiem w Premier League został Mohamed Salah z oceną ogólną (91). Egipcjanin otrzymał lepszą kartę niż w poprzedniej edycji, gdzie jego ocena wyniosła (89). Obok niego podium uzupełnili Rodri (90) i Virgil van Dijk (90).
W TOP10 najlepszych piłkarzy Premier League w EA Sports FC 26 dominują zawodnicy Liverpoolu i Manchesteru City. Mistrzowie Anglii mają pięciu graczy w czołówce rankingu. Oprócz wcześniej wspomnianych są także: Alisson (89), Florian Wirtz (89) i Alexander Isak (88). Natomiast poza Rodrim przedstawicielami Manchesteru City są: Erling Haaland (90), Gianluigi Donnarumma (89). Ostatnie dwa miejsca zajęli gracze Arsenalu, czyli Marquinhos (88) i Bukayo Saka (88).
|Zawodnik
|Narodowość
|Klub
|Pozycja
|Ocena ogólna
|Mohamed Salah
|Egipt
|Liverpool
|PP
|91
|Rodri
|Hiszpania
|Manchester City
|ŚPD
|90
|Virgil van Dijk
|Holandia
|Liverpool
|ŚO
|90
|Erling Haaland
|Norwegia
|Manchester City
|N
|90
|Gianluigi Donnarumma
|Włochy
|Manchester City
|BR
|89
|Alisson
|Brazylia
|Liverpool
|BR
|89
|Florian Wirtz
|Niemcy
|Liverpool
|ŚPO
|89
|Alexander Isak
|Szwecja
|Liverpool
|N
|88
|Gabriel
|Brazylia
|Arsenal
|ŚO
|88
|Bukayo Saka
|Anglia
|Arsenal
|PS
|88