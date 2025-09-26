EA Sports FC 26: TOP10 najlepszych piłkarzy w Premier League

07:20, 26. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Premier League to bez wątpienia najlepsza liga na świecie. W grze EA Sports FC 26 grają tam najlepsi piłkarze. Z okazji oficjalnej premiery kultowej gry zebraliśmy dla Was TOP10 najlepszych zawodników.

Mohamed Salah
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

TOP10 najlepszych piłkarzy Premier League w EA FC 26

EA Sports FC 26 zadebiutuje na wszystkich platformach w piątek (26 września). Mimo to od kilku dni w najnowszą wersję gry mogą grać gracze, którzy wykupili wcześniejszy dostęp w wersji Ultimate. Z okazji premiery najpopularniejszej gry piłkarskiej zebraliśmy zestawienia najlepszych piłkarzy w pięciu topowych ligach w Europie. Na start zaczynamy od Premier League, czyli ligi angielskiej.

Najwyżej ocenianym zawodnikiem w Premier League został Mohamed Salah z oceną ogólną (91). Egipcjanin otrzymał lepszą kartę niż w poprzedniej edycji, gdzie jego ocena wyniosła (89). Obok niego podium uzupełnili Rodri (90) i Virgil van Dijk (90).

Oglądaj Premier League przez miesiąc ZA DARMO. Odbierz 30-dniowy Voucher na Canal+ Online!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W TOP10 najlepszych piłkarzy Premier League w EA Sports FC 26 dominują zawodnicy Liverpoolu i Manchesteru City. Mistrzowie Anglii mają pięciu graczy w czołówce rankingu. Oprócz wcześniej wspomnianych są także: Alisson (89), Florian Wirtz (89) i Alexander Isak (88). Natomiast poza Rodrim przedstawicielami Manchesteru City są: Erling Haaland (90), Gianluigi Donnarumma (89). Ostatnie dwa miejsca zajęli gracze Arsenalu, czyli Marquinhos (88) i Bukayo Saka (88).

ZawodnikNarodowośćKlubPozycjaOcena ogólna
Mohamed SalahEgiptLiverpoolPP91
RodriHiszpaniaManchester CityŚPD90
Virgil van DijkHolandiaLiverpoolŚO90
Erling HaalandNorwegiaManchester CityN90
Gianluigi DonnarummaWłochyManchester CityBR89
AlissonBrazyliaLiverpoolBR89
Florian WirtzNiemcyLiverpoolŚPO89
Alexander IsakSzwecjaLiverpoolN88
GabrielBrazyliaArsenalŚO88
Bukayo SakaAngliaArsenalPS88

POLECAMY TAKŻE

Mikel Arteta
Arsenal rusza po gwiazdę Juventusu! 60 milionów euro na stole
Thomas Frank
Tottenham przechytrzy Liverpool oraz Real? Rusza po angielską perełkę
Piłkarze Liverpoolu
Liverpool wytypował następcę Konate? Na radarze piłkarz Bayernu