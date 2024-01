Co dalej z Pochettino? Jasne stanowisko Chelsea

IMAGO / Richard Sellers Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Chelsea nie zakończy sezonu w TOP4

Póki co zarząd nie zamierza zwalniać Pochettino

Warunkiem jest jednak zakwalifikowanie się do pucharów

Zarząd Chelsea nie stracił cierpliwości do Pochettino

Grudzień miał przynieść przełom, ale drużyna ze Stamford Bridge ponownie grała w kratkę. Chelsea przegrała w poprzednim miesiącu dwa mecze: z Evertonem i Wolverhampton Wanderers. Ponadto w tym tygodniu odpadła z Pucharu Ligi ulegając niespodziewanie Middlesbrough (0:1).

The Telegraph donosi jednak, że działacze Chelsea nie tracą cierpliwości do menedżera Mauricio Pochettino. Zarząd w swoim gronie miał dyskutować o dotychczasowych poczynaniach szkoleniowca, ale ten nie usłyszy na razie żadnego ultimatum.

Chelsea widzi jeszcze szanse na to, by The Blues zakwalifikowali się do Europa League lub Ligi Konferencji w kolejnym sezonie. Londyńska ekipa zajmuje 10. miejsce w tabeli, a jej strata do szóstego zespołu wynosi sześć punktów.

Można spodziewać się, że jeśli Chelsea nie poprawi swojej pozycji na koniec sezonu, umowa z Pochettino zostanie rozwiązana. Już w ten weekend, 13 stycznia, The Blues podejmą Fulham.

