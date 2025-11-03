Chelsea zdecydowała ws. przyszłości Caicedo. Przekaz z klubu jest jasny

Chelsea chce nagrodzić Moisesa Caicedo nową umową. Według Fabrizia Romano klub planuje rozmowy z pomocnikiem, który jest w Londynie w pełni szczęśliwy. The Blues wykluczają możliwość sprzedaży gwiazdora, mimo dużego zainteresowania.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Moisés Caicedo

Chelsea odrzuci wszystkie oferty za Caicedo

Chelsea zamierza jak najszybciej zabezpieczyć przyszłość swoich kluczowych zawodników. Jednym z nich jest Moises Caicedo, którego klub uważa za piłkarza absolutnie nie na sprzedaż. Ekwadorczyk dołączył do The Blues latem 2023 roku i szybko stał się jednym z filarów drużyny.

Według informacji Fabrizia Romano, Chelsea przygotowuje rozmowy w sprawie nowego kontraktu dla Caicedo. Choć obecna umowa wygasa dopiero w 2031 roku, ekspert ujawnił na swoim kanale YouTube, londyński klub chce „nagradzać zawodników, tak jak zrobił to w przypadku Cole’a Palmera”. Romano podkreślił, że nie ma pośpiechu, ale w klubie panuje przekonanie, że nowa umowa będzie naturalnym krokiem. – Chelsea chce rozmawiać z Caicedo. On jest bardzo szczęśliwy w klubie, a uczucie to jest wzajemne – powiedział włoski dziennikarz.

Kibice The Blues mogą więc odetchnąć z ulgą. Pomocnik, o którego mogłyby pytać największe kluby Europy, w tym Real Madryt, nie zamierza opuszczać Stamford Bridge. Chelsea z kolei nie planuje nawet rozważać żadnych ofert.

Znakomitą formę Caicedo potwierdzają też opinie ekspertów. Jamie Redknapp po ostatnim zwycięstwie Chelsea 1:0 nad Tottenhamem określił go mianem „najlepszego zawodnika na swojej pozycji na świecie”. To tylko potwierdza, jak szybko Ekwadorczyk stał się kluczową postacią w projekcie prowadzonym przez londyński klub.

Dla Chelsea nowy kontrakt z Caicedo to nie tylko gest uznania, ale również sposób na zabezpieczenie przyszłości jednego z najcenniejszych piłkarzy w Premier League.

Zobacz również: Szczęsny nie potrafi pomóc Barcelonie. Problem ciągnie się od tygodni