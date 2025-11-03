Chelsea zdecydowała ws. przyszłości Caicedo. Przekaz z klubu jest jasny

11:43, 3. listopada 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Chelsea.news

Chelsea chce nagrodzić Moisesa Caicedo nową umową. Według Fabrizia Romano klub planuje rozmowy z pomocnikiem, który jest w Londynie w pełni szczęśliwy. The Blues wykluczają możliwość sprzedaży gwiazdora, mimo dużego zainteresowania.

Moisés Caicedo
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Moisés Caicedo

Chelsea odrzuci wszystkie oferty za Caicedo

Chelsea zamierza jak najszybciej zabezpieczyć przyszłość swoich kluczowych zawodników. Jednym z nich jest Moises Caicedo, którego klub uważa za piłkarza absolutnie nie na sprzedaż. Ekwadorczyk dołączył do The Blues latem 2023 roku i szybko stał się jednym z filarów drużyny.

Według informacji Fabrizia Romano, Chelsea przygotowuje rozmowy w sprawie nowego kontraktu dla Caicedo. Choć obecna umowa wygasa dopiero w 2031 roku, ekspert ujawnił na swoim kanale YouTube, londyński klub chce „nagradzać zawodników, tak jak zrobił to w przypadku Cole’a Palmera”. Romano podkreślił, że nie ma pośpiechu, ale w klubie panuje przekonanie, że nowa umowa będzie naturalnym krokiem. – Chelsea chce rozmawiać z Caicedo. On jest bardzo szczęśliwy w klubie, a uczucie to jest wzajemne – powiedział włoski dziennikarz.

POLECAMY TAKŻE

Enzo Maresca - trener Chelsea
Chelsea zagięła parol na obrońcę ligowego rywala
Ian Subiabre
Liverpool interesuje się argentyńskim diamentem. Klauzula warta 100 mln euro
Nicolas Jackson
Bayern nie wykupi Nicolasa Jacksona. Znany klub wykorzysta okazję?

Kibice The Blues mogą więc odetchnąć z ulgą. Pomocnik, o którego mogłyby pytać największe kluby Europy, w tym Real Madryt, nie zamierza opuszczać Stamford Bridge. Chelsea z kolei nie planuje nawet rozważać żadnych ofert.

Znakomitą formę Caicedo potwierdzają też opinie ekspertów. Jamie Redknapp po ostatnim zwycięstwie Chelsea 1:0 nad Tottenhamem określił go mianem „najlepszego zawodnika na swojej pozycji na świecie”. To tylko potwierdza, jak szybko Ekwadorczyk stał się kluczową postacią w projekcie prowadzonym przez londyński klub.

Dla Chelsea nowy kontrakt z Caicedo to nie tylko gest uznania, ale również sposób na zabezpieczenie przyszłości jednego z najcenniejszych piłkarzy w Premier League.

Zobacz również: Szczęsny nie potrafi pomóc Barcelonie. Problem ciągnie się od tygodni