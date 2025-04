Chelsea z niechlubnym rekordem. Kiedy skończy się ten koszmar The Blues?

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea z najgorszą serią w Premier League w historii klubu

Chelsea zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli Premier League i wierzy, że uda się powrócić do Ligi Mistrzów. Losy awansu będą jednak rozstrzygać się do końca rozgrywek, bowiem przewaga The Blues nad piątym Manchesterem City to tylko jedno oczko, a nad ósmym Brighton pięć. Natomiast strata do liderującego Liverpoolu wynosi obecnie aż 21 punktów. To całkowicie przekreśla marzenia zespołu o wywalczeniu tytułu mistrza Anglii.

Chelsea bardzo dobrze radzi sobie w meczach na Stamford Bridge, jednak na wyjazdach spisuje się fatalnie. Szczególnie na przestrzeni ostatnich tygodni. The Blues nie wygrali ani razu w ostatnich siedmiu meczach wyjazdowych. To najdłuższa seria bez zwycięstwa w Premier League w historii klubu. Ponadto, zespół Enzo Mareski zachował jedynie trzy czyste konta na wyjeździe.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Na ten niechlubny rekord składają się porażki z Arsenalem, Aston Villą, Brighton, Manchesterem City i Ipswich Twon oraz remisy z Crystal Palace i Evertonem. Takie rezultaty z pewnością nie są powodem do dumy,

Zespół Enzo Mareski fatalną serię będzie miał okazję przerwać w niedzielę, 6 kwietnia. Chelsea zmierzy się wtedy na wyjeździe z Brentford, który zajmuje dopiero jedenastą lokatę w ligowej tabeli. Wydaje się, że to idealny moment na przełamanie złej serii.

Przypomnijmy też, że Chelsea już 10 kwietnia zmierzy się przy Łazienkowskiej z Legią Warszawa w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Konferencji.